Польща присвоїла меру Києва звання почесного громадянина Варшави

Участь в церемонії взяв брат мера Києва – Володимир Кличко

Влада столиці Польщі присвоїла меру Києва Віталію Кличку звання почесного громадянина Варшави. Церемонія відбулася на урочистому засіданні міської ради Варшави, яке проходить щороку 31 липня в день Варшавського повстання.

Звання почесної громадянки Варшави також отримала Ганна Гронкевич-Вальц, яка протягом 12 років (2006- 2018) очолювала польську столицю та втілила багато змін у Варшаві. Вона, зокрема, засвідчила підтримку і захоплення відважною боротьбою українців за свою державу. І підкреслила, що також горда варшав’янами, які з перших днів широкомасштабної війни допомагають українцям, що отримали тимчасовий прихисток у Польщі.

Мер Києва Віталій Кличко, записав відеозвернення до польських колег і друзів та подякував за допомогу і підтримку.

«Браття-поляки! Щиро дякую владі та мешканцям Варшави за звання почесного громадянина вашого чудового міста. – Міста, з яким Київ об’єднує багаторічна дружба та співробітництво. Це велика честь для мене і визнання героїзму всіх киян, відваги українського народу, який протистоїть навалі російських варварів, – наголосив мер Києва. – Я не можу бути сьогодні з вами. Бо ситуація в Україні складна. Агресор знищує наші міста і села, вбиває мирних українців. Обстрілює і столицю. Але українці не стали і не стануть на коліна! Ми боремося за нашу свободу, за право жити у демократичній та вільній країні», – підкреслив Віталій Кличко.

Він наголосив, що українці сьогодні захищають не тільки свою незалежність та європейський вибір, а й демократію, стабільність та безпеку всієї Європи.

«Ми повинні перемогти путінських варварів, які намагаються знищити українську державу та чинять геноцид українського народу. І повинні повністю відновити територіальну цілісність України. Будь-яке «замороження» конфлікту, будь-яка передишка для армії вбивць – означатиме, що вони прийдуть знову! І апетити імперії зла не обмежаться тільки Україною. У світі, на жаль, не всі це розуміють. Але поляки розуміють дуже добре», – підкреслив Кличко у відеозверненні.

Мер Варшави Рафал Тшасковський підкреслив, що Польща і надалі допомагатиме Україні. Й обидві країни залишаться вільними і незалежними державами. «Ми з вами і завжди можете на нас розраховувати!», – підкреслив мер Варшави.

