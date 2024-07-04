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Пожежа у Подільському районі: вогнеборцям вдалося локалізували вогонь (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Пожежа у Подільському районі: вогнеборцям вдалося локалізували вогонь (фото)
Пожежа у Подільському районі
фото: ДСНС України, Telegram

У Києві сталася пожежа неподалік Почайної. Дим було видно з Поштової площі

У Києві сталася пожежа у Подільському районі. Про це повідомляє Київська міська держадміністрація.  

Пожежа у Подільському районі
Пожежа у Подільському районі
фото: ДСНС України, Telegram

За інформацією Департаменту муніципальної безпеки КМДА, о 17:19 вогнеборці локалізували пожежу, що сталася у складському приміщенні.

Повідомдяється, що на місці працюють підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій і рятувальники комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) «Київська служба порятунку».

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Вогнеборці локалізували пожежу у Подільському районі Києва
фото: ДСНС України

У ДСНС Києва підтвердили, що горить двоповерхова складська будівля на вулиці Електриків.  Площа займання становить близько 400 кв метрів. На місці працюють рятувальники, постраждалих попередньо немає.

У ДСНС України повідомили, що рятувальники нині ліквідовують пожежу. Палає двоповерхова складська будівля, вогонь розповсюдився на сусідні склади. Орієнтовна площа складає 500 кв. м.

Нагадаємо, 2 липня у Голосіївському районі столиці спалахнула пожежа в будинку, там загорівся утеплювач. Про це повідомляє ДСНС.

Попередньо відомо, що сталося загоряння утеплювача з розповсюдженням полумʼя на веранду багатоповерхівки на площі 70 кв. м. Наразі інформації щодо жертв немає. Пожежу намагалися загасити 38 вогнеборців. О 23:03 загоряння було ліквідовано.

До слова, раніше на вулиці Миколи Закревського у Деснянському районі Києва загорілося складське приміщення. За інформацією Департаменту муніципальної безпеки, орієнтовна площа пожежі – 2000 м.кв.

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Теги: пожежа рятувальники Telegram Київ

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