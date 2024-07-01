Удар по Дніпру 28 червня: рятувальники продовжують шукати зниклих безвісти

До робіт на висоті задіяні верхолази ДСНС, які з рятувальниками розбирають завали вручну

Для пошуку людей працюють кінологічні розрахунки ДСНС

Уже третю добу рятувальники продовжують шукати людей у Дніпрі, які ймовірно перебувають під завалами. Наразі вважаються зниклими безвісті ще 2 людини. Про це повідомили в ДСНС України.

Зазначається, що надзвичайники працюють цілодобово, щоб якнайшвидше знайти людей та розчистити завали. До робіт на висоті задіяні верхолази ДСНС, які з рятувальниками розбирають завали вручну. Для пошуку людей працюють кінологічні розрахунки ДСНС.

фото: ДСНС

фото: ДСНС

За час рятувально-пошукових робіт розібрано та вивезено 480 тон будівельних конструкцій та сміття. Психологи ДСНС надали необхідну допомогу 47 людям.

Нагадаємо, росіяни влучили ракетою у житловий будинок у Дніпрі. Як повідомляв президент Зеленський, унаслідок удару зруйновано чотири поверхи будинку.

Станом на ранок 29 червня безвісти зниклими вважаються дві жінки. Згодом на звʼязок вийшли двоє мешканців дніпровської багатоповерхівки, понівеченої під час ракетної атаки.

1 липня, вночі, в Дніпрі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку для східних областей та зокрема для Дніпра.