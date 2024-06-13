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На Київщині вже понад добу рятувальники гасять пожежу спричинену падінням уламків

Катерина Іванова
glavcom.ua
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На Київщині вже понад добу рятувальники гасять пожежу спричинену падінням уламків
У ніч проти 12 червня РФ атакувала Київщину ракетами та БпЛА
фото: ДСНС

ДСНС: Триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок збройної агресії РФ

У Київській області рятувальники більш як добу гасять пожежу, що виникла внаслідок падіння уламків під час російської атаки 12 червня. Про це повідомили в ДСНС.

У відомстві кажуть, що горить промислове підприємство.

На Київщині вже понад добу рятувальники гасять пожежу спричинену падінням уламків фото 1
фото: ДСНС
На Київщині вже понад добу рятувальники гасять пожежу спричинену падінням уламків фото 2
фото: ДСНС

На місці працюють майже 250 пожежників, 98 одиниць техніки та чотири пожежні потяги.

Нагадаємо, що у ніч проти 12 червня у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це стало відомо о 04:04. О 04:16 прогриміли повторні вибухи. Згодом стало відомо, що під час комбінованої атаки на столицю силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі були знищені

У ніч проти 12 червня РФ атакувала Київщину ракетами та БпЛА. В результаті в одному з районів сталася пожежа на промисловому обʼєкті. Про це повідомляє голова Київської ОВА Руслан Кравченко та ДСНС.

Триває 841 день повномасштабної війни. Протягом доби противник завдав по території України три ракетні удари із застосуванням десяти ракет та 34 авіаційні удари із застосуванням 48 КАБів, задіяв 513 дронів-камікадзе. Здійснив 2874 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Підрозділами нашої авіації та ракетних військ і артилерії з початку цієї доби завдано уражень по трьох засобах ППО противника, артилерійській системі та району зосередження особового складу і військової техніки.

 

Теги: озброєння рятувальники пожежа

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