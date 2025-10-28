Головна Гроші Економіка
Автошляхи не витримають, річки не справляться: у парламенті закликали забезпечити фінансування залізниці з бюджету

Дарія Демяник
Дарія Демяник
Залізниця залишається критично важливою для економіки та логістики країни під час війни, зазначив Мовчан
фото: uz.gov.ua

«Укрзалізниця» виконує критичні соціальні функції: у парламенті закликали виділити 26 млрд грн на підтримку пасажирських перевезень

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку запропонував уряду передбачити у держбюджеті 2026 року 26 млрд грн для фінансової підтримки АТ «Укрзалізниця». Раніше з аналогічною ініціативою виступив Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури. Кошти пропонують спрямувати через Міністерство розвитку громад та територій – на забезпечення пасажирських перевезень, транспортування гуманітарних вантажів та евакуаційних операцій. 

Заступник голови економічного комітету, народний депутат Олексій Мовчан, пояснив, що «Укрзалізниця» виконує ключові соціальні функції, які держава має компенсувати.

«Через спеціальні зобов’язання щодо пасажирських перевезень і падіння обсягів вантажів у компанії виник касовий розрив. Ці збитки складно буде покрити в межах одного або навіть кількох років», – зазначив Мовчан.

За його словами, залізниця залишається критично важливою для економіки та логістики країни під час війни.

«Ворог знищує об’єкти інфраструктури, компанія у складному стані. Але обсяги, які перевозяться залізницею, нічим не замінити: автодороги цього не витримають, річковий транспорт не працює, авіаперевезення відсутні», – наголосив депутат.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація та Американська Торговельна Палата також зверталися до уряду з проханням передбачити у бюджеті компенсацію «Укрзалізниці» за збиткові пасажирські перевезення. Бізнес-асоціації підкреслювали, що нинішня система фінансування через крос-субсидування суперечить європейській практиці та знижує конкурентоспроможність українських вантажовласників.

Теги: перевезення фінансування залізниця Укрзалізниця

