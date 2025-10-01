Польща підвищить податок на прибуток банків, аби вистачило на армію

Туск анонсував новий податок для банків

Польський уряд планує підвищити ставку на прибуток для банків, щоб отримати додаткові кошти для фінансування витрат на армію. Про це пише «Главком» із посиланням на rmf24.pl.

Виступаючи перед засіданням уряду, прем'єр-міністр Дональд Туск згадав про пропозицію збільшити податок на прибуток, що стягується з банків.

«Якщо наша держава має бути державою, яка піклується про слабких, яка гарантує високі зарплати, державою, яка має бути безпечною – і тому потребує гігантських інвестицій у нашу армію – це просто означає, що нам потрібно більше грошей», – пояснив Дональд Туск.

Він підкреслив, що уряд дуже хоче уникнути обтяження польських сімей вищими внесками чи податками.

«Це буде більший тягар, але кого обтяжувати, як не тих, хто має найбільше грошей. Краще оподатковувати банки, ніж польські сім'ї, тим більше, що банки перебувають у дуже добрій фінансовій формі», – сказав прем'єр-міністр.

«Я знаю, скільки сил об'єднається проти цієї ідеї (...) Я сподіваюся, що ми доведемо її до щасливого завершення, або принаймні до моменту, коли вона потрапить на стіл президента на підпис», – наголосив Туск. Йдеться про проєкт змін до Закону про податок на прибуток підприємств та Закону про податок на певні фінансові установи.

Проєкт передбачає збільшення ставки податку на прибуток банків (CIT) до 23%, з подальшим підвищенням до 30% у 2026 році та до 26% у 2027 році.

Раніше президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який продовжує фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні. Рішення забезпечить безперервний зв’язок для прифронтових громад і критичної інфраструктури.

До слова, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтримав удари українськими дронами по РФ, зазначивши, що такі операції ЗСУ прискорюють кінець імперської епохи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Сікорського на екстреному засіданні Ради безпеки ООН, скликаному Естонією з приводу вторгнення російських винищувачів МіГ-31 у її повітряний простір.