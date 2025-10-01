Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Польща підвищить податок на прибуток банків, аби вистачило на армію

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Польща підвищить податок на прибуток банків, аби вистачило на армію
Туск вважає, що краще оподаткувати банки
фото із відкритих джерел

Туск анонсував новий податок для банків

Польський уряд планує підвищити ставку на прибуток для банків, щоб отримати додаткові кошти для фінансування витрат на армію. Про це пише «Главком» із посиланням на rmf24.pl.

Виступаючи перед засіданням уряду, прем'єр-міністр Дональд Туск згадав про пропозицію збільшити податок на прибуток, що стягується з банків.

«Якщо наша держава має бути державою, яка піклується про слабких, яка гарантує високі зарплати, державою, яка має бути безпечною – і тому потребує гігантських інвестицій у нашу армію – це просто означає, що нам потрібно більше грошей», – пояснив Дональд Туск.

Він підкреслив, що уряд дуже хоче уникнути обтяження польських сімей вищими внесками чи податками.

«Це буде більший тягар, але кого обтяжувати, як не тих, хто має найбільше грошей. Краще оподатковувати банки, ніж польські сім'ї, тим більше, що банки перебувають у дуже добрій фінансовій формі», – сказав прем'єр-міністр.

«Я знаю, скільки сил об'єднається проти цієї ідеї (...) Я сподіваюся, що ми доведемо її до щасливого завершення, або принаймні до моменту, коли вона потрапить на стіл президента на підпис», – наголосив Туск. Йдеться про проєкт змін до Закону про податок на прибуток підприємств та Закону про податок на певні фінансові установи.

Проєкт передбачає збільшення ставки податку на прибуток банків (CIT) до 23%, з подальшим підвищенням до 30% у 2026 році та до 26% у 2027 році.

Раніше президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який продовжує фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні. Рішення забезпечить безперервний зв’язок для прифронтових громад і критичної інфраструктури. 

До слова, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтримав удари українськими дронами по РФ, зазначивши, що такі операції ЗСУ прискорюють кінець імперської епохи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Сікорського на екстреному засіданні Ради безпеки ООН, скликаному Естонією з приводу вторгнення російських винищувачів МіГ-31 у її повітряний простір.

Читайте також:

Теги: Польща фінансування Дональд Туск Кароль Навроцький податки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головні новини ночі проти 2 вересня
Атака на українські міста, мітинги у США: головне за ніч
2 вересня, 05:43
Сьогоднішня зустріч лідерів матиме гібридний формат, деякі учасники спілкуватимуться через відеозвʼязок
Прем’єр-міністр Іспанії через несправність літака не долетів до Парижа на зустріч «Коаліції рішучих»
4 вересня, 13:33
«Помаранчеві конверти» – місця для паркування, призначені виключно для місцевих жителів
Окремі місця для туристів і місцевих: Польща запроваджує нові правила паркування
5 вересня, 09:53
У МЗС України не погодилися з оцінкою польського президента
Президент Польщі відкинув членство України в НАТО та ЄС, поки триває війна: Київ відреагував
9 вересня, 14:55
У Польщі F-16 заходять на перехоплення дронів
«Шахеди» зафіксовано в повітряному просторі Польщі: аеропорт «Жешув» закрито
10 вересня, 01:50
Можуть бути дозволені польоти, пов'язані із захистом критичної інфраструктури
Польща обмежила авіарейси вздовж кордону з Україною та Білоруссю
11 вересня, 10:54
Прокурор категорично спростувала інформацію про можливе висунення звинувачень проти військових
Прокуратура Польщі офіційно розпочала розслідування справи дронів
12 вересня, 17:42
Туск заявив про білоруського шпигуна
Польща висилає білоруського дипломата
9 вересня, 19:35
Поляки шукають безпечне житло за кордоном після атаки РФ: які країни обирають
Поляки шукають безпечне житло за кордоном після атаки РФ: які країни обирають
17 вересня, 05:23

Економіка

Польща підвищить податок на прибуток банків, аби вистачило на армію
Польща підвищить податок на прибуток банків, аби вистачило на армію
G7 домовляється про значне посилення санкцій проти Росії – Bloomberg
G7 домовляється про значне посилення санкцій проти Росії – Bloomberg
Тайвань нарощує імпорт російської нафти, залишаючись союзником України
Тайвань нарощує імпорт російської нафти, залишаючись союзником України
Путінський режим розбавлятиме бензин, щоб задовольнити потреби росіян
Путінський режим розбавлятиме бензин, щоб задовольнити потреби росіян
ЄС планує пустити заморожені мільярди Росії на зброю
ЄС планує пустити заморожені мільярди Росії на зброю
У вересні чотири НПЗ Росії зупинили роботу після ударів БпЛА
У вересні чотири НПЗ Росії зупинили роботу після ударів БпЛА

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
Сьогодні, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Вчора, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua