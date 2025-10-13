«Окупанти, їдьте звідси». У Латвії хокеїсти побилися через російську мову

«У мене склалося враження, що вони ненавидять нас, бо ми латиші і добре граємо у хокей», – сказав тренер Рибкінскіс.

Гравці та тренери клубів «Пріедайне» та «Кекава Клапперс» влаштували масову бійку під час матчу Латвійської аматорської хокейної ліги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Latvijas Sabiedriskais medijs.

Конфлікт розгорівся після кількох взаємних порушень правил. У підсумку, незначна сутичка дуже швидко переросла в масштабну бійку.

«Ми граємо в хокей, це емоційний вид спорту», – сказав гравець «Приедайне» Денис Бенке.

Тренер «Кекава Клапперс» Матісс Рибкінскіс поскаржився на грубість суперника: «За рахунку 6:0 почалися спроби травмувати моїх гравців. Все спілкування з їхнього боку відбувалося грубою російською мовою, ніби я приїхав до Росії».

Представники «Приедайне» стверджують, що інцидент був спровокований хокеїстами «Кекави» грубою та провокаційною поведінкою під час гри. Крім того, вони вказують, що конфлікт міг загостритися на ґрунті міжнаціональних конфліктів, які, за словами хокеїстів, мали місце під час гри.

«Я зняв шолом і хотів піти на штрафну лавку, але з їхнього боку весь час звучало, що ми росіяни, російські окупанти, тому їдьте звідси. Так, я росіянин, і ніхто не може заборонити мені говорити російською на льодовій арені поза робочим часом», – сказав Бенке.

Гравці «Кекави», у свою чергу, пояснюють те, що сталося інакше: за їхніми словами, суперники, розуміючи, що матч уже програно, почали діяти агресивно, порушуючи правила.

«У мене немає етнічної ненависті до жодної національності. З їхнього боку, у мене склалося враження, що вони ненавидять нас, бо ми латиші і добре граємо у хокей», – сказав Рибкінскіс.

Керівництво Латвійської хокейної ліги ентузіастів (EHL) заявило, що інцидент буде ретельно розслідуваний.

«Національне питання не може бути причиною. Якщо є якісь непорозуміння – є відповідні інстанції, щоб вирішити їх цивілізовано, без кулаків та крові», – наголосив президент EHL Яніс Пуріньш.

У підсумку, EHL ухвалила рішення дискваліфікувати за підсумками гри чотирьох осіб до кінця сезону за участь у масовій бійці, включаючи двох тренерів. Декілька інших хокеїстів були дискваліфіковані на один або кілька матчів.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».