Київським снігопадам присвячується

Засніжений Амстердам застав мене зненацька

Мовою оригіналу Но вот Амстердам врасплох снег не застал. Как и всю Голландию. Дело было на прошлой неделе. Снег ждали. Зима не пришла «неожиданно в декабре». Земли не было видно, пока мы ее не почувствовали шасси самолета. В глаза бросилось огромное количество снегоуборочной техники. Сколько мы ехали к терминалу, столько вдоль были



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Фото: Главком Снігопад у Києві

Засніжений Амстердам застав мене зненацька

Мовою оригіналу

Но вот Амстердам врасплох снег не застал. Как и всю Голландию. Дело было на прошлой неделе. Снег ждали. Зима не пришла «неожиданно в декабре». Земли не было видно, пока мы ее не почувствовали шасси самолета. В глаза бросилось огромное количество снегоуборочной техники. Сколько мы ехали к терминалу, столько вдоль были различные грейдеры. Они чистили и вывозили снег. Целыми автоколоннами. Такими длинными, словно целая механизированная бригада по дороге в АТО.

Еще за сутки стало известно - мой рейс на Брюссель отменен. Первыми под нож попали направления, куда можно добраться без авиа. Хорошо, что альтернативу пришлось искать не в Борисполе, а в аэропорту Схипхол. Отсюда не только можно уехать на метро в любую точку Амстердама. Здесь полноценный ж/д вокзал. Просто на минус первом этаже. Несмотря на толпы пассажиров, которым вдруг пришлось корректировать маршрут, не было никакой паники. Стюарды, полиция и вообще любой человек с бейджиком, подсказывал куда идти. Билет до Брюсселя стоил 48 евро. Два с половиной часа пути. Я даже подумал – еще и денег сэкономлю. Правда один из стюардов предупредил - поезда тоже ходят со сбоями. Заметает… Но украинцам, после замерзающих в полях хюндаев, ничего не страшно!

Как в воду глядела салатовая жилетка. Остановка в Роттердаме затянулась. В итоге пассажиров попросили выйти. По «техническим причинам», объявил голос, поезд “далі не їде”. На голландском и английском. Тут вообще, если знаешь инглиш, не пропадешь. Куда дальше? Спокойно. Тем, кому на Брюссель, нужно было просто перейти на седьмой путь. Буквально через пару минут я уже сидел в вагоне другого поезда. Причем сменил второй класс на первый)) Нужно было добраться до городка на границе с Бельгией. И там, если следовать подсказкам, совершить пересадку.

Все это уже напоминало квест) Пару слов о рельсах. Они действительно бесшумные. По ним поезд едет быстрее, мягче и тише, чем по украинским. Вспомнился недавний коррупционный скандал. Укрзализница закупает устаревшие рельсы по завышенным ценам, только потому что их изготовляет завод одного олигарха. И олигарх этот жлобится на модернизацию. А техусловия конкурса выписаны так, что никто другой в тендере победить не может. С этими мыслями я доехал до Розендала. Эта маленькая, но до безобразия оборудованная по последнему слову техники станция, оказалась застигнута врасплох. Никто не ожидал толп, путешествующих в Брюссель. Но ничего. На помощь пришли стюарды, похожие на тех, что разруливают толпы болельщиков на стадионе. И всем всё объяснили.

Буквально через 20 минут (самый длительный период ожидания!!!) была подана резервная электричка. Исписанная граффити снаружи, но чистая и не вонючая внутри. С wi-fi. Да, попроще предыдущего первый класс. Но она ехала в сторону Брюсселя! Специально и только по той причине, что нужно было правильно распределить траффик. Хотя этого можно было не делать. Можно было сказать пассажирам – мы не виноваты, погода. Хотите – ищите отель. Берите такси. Идите пешком. Едьте назад. Нет. Это Нидерланды.

К тому времени я уже сдружился с двумя лондонскими джентельменами. По их спокойным плавным реакциям было видно - для Европы это норм. Они не переживали, что не доедут/замерзнут/будут ночевать на вокзале. Они знали – все будет good. Электричка доставила нас до Антверпена. Это уже Бельгия. До Брюсселя оставалось километров сто с небольшим. И дальше она не поехала, потому что дальше шел проходящий состав на Париж. Буквально с соседнего пути он отправился через пять минут. Как я выяснил у проводника (назовем его так), электричка могла ехать и дальше. Но зачем, если шел этот поезд? Смысл грузить и без того полуаварийную из-за снегопадов ветку еще одним составом?

Такое вот умелое управление пассажиропотоком. Всех пересадили на парижский экспресс. Причем, несмотря на то, что это был поезд другой компании – Thalys. Формально, всех таких как я, можно было обилетить повторно. Мол, это же заглох поезд другой частной компании. Но дополнительную плату никто не взял. Вот вам и гримасы капитализма. Короче, есть чему поучиться. И сакраментально заметить – почем у нас не так...

Джерело: блог Романа Бочкали