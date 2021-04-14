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    Терміновий брифінг Кличка. Чи продовжиться локдаун у Києві

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    Мер Києва Віталій Кличко інформує про коронавірусну ситуацію у столиці - Терміновий брифінг Кличка. Чи продовжиться локдаун у Києві
    Мер Києва Віталій Кличко інформує про коронавірусну ситуацію у столиці
    Фото: пресслужба Кличка

    Столичний голова розповідає про подальші карантинні заходи в Києві

    Мер Києва Віталій Кличко проводить терміновий онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці.

    Так, столичний голова інформує:

    • на скільки збільшилася кількість хворих на Covid-19 у Києві;
    • скільки хворих на коронавірус перебуває у столичних лікарнях;
    • про те, як в столиці лікують хворих на коронавірус дітей;
    • про обмежувальні заходи в столиці;
    • про ремонт доріг в Києві.

    З 5 квітня в Києві посилили локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібні спецперепустки. Також закрилися дитячі садки, а всі школярі перейшли на дистанційне навчання. До цього в столиці вже не працювали ТРЦ, кафе і ресторани не приймали відвідувачів.

    Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну.

    У відповідь прем’єр-міністр Денис Шмигаль запропонував призначити нового голову Київської міської держадміністрації, якщо мер столиці Віталій Кличко, який також є головою КМДА, вважає, що йому недостатньо повноважень для ефективної протидії Covid-19 у Києві.

    Під час брифінгу 12 квітня Кличко пояснив, для чого потрібен загальнонаціональний локдаун і обмеження пересування між регіонами країни.

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    Теги: Віталій Кличко Київ епідемія карантин коронавірус
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