Терміновий брифінг Кличка. Чи продовжиться локдаун у Києві

Столичний голова розповідає про подальші карантинні заходи в Києві

Мер Києва Віталій Кличко проводить терміновий онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці.

Так, столичний голова інформує:

на скільки збільшилася кількість хворих на Covid-19 у Києві;

скільки хворих на коронавірус перебуває у столичних лікарнях;

про те, як в столиці лікують хворих на коронавірус дітей;

про обмежувальні заходи в столиці;

про ремонт доріг в Києві.

З 5 квітня в Києві посилили локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібні спецперепустки. Також закрилися дитячі садки, а всі школярі перейшли на дистанційне навчання. До цього в столиці вже не працювали ТРЦ, кафе і ресторани не приймали відвідувачів.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну.

У відповідь прем’єр-міністр Денис Шмигаль запропонував призначити нового голову Київської міської держадміністрації, якщо мер столиці Віталій Кличко, який також є головою КМДА, вважає, що йому недостатньо повноважень для ефективної протидії Covid-19 у Києві.

Під час брифінгу 12 квітня Кличко пояснив, для чого потрібен загальнонаціональний локдаун і обмеження пересування між регіонами країни.