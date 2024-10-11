Один із керівників «Хезболли» вижив після ізраїльського замаху – Reuters

Главу підрозділу зв'язку бойовиків Вафік Сафа пережив замах

У четвер, 10 жовтня, високопоставлений член «Хезболли», який очолює підрозділ зв'язку, уникнув замаху, організованого Ізраїлем у Бейруті. Про це повідомляє Reuters.

Джерела в органах безпеки повідомили, що Вафік Сафа, який керує підрозділом «Хезболли» зі зв'язків та координації з ліванськими службами безпеки, став мішенню ізраїльської атаки в четвер увечері, проте вижив. Раніше того ж дня ліванські сили безпеки інформували Reuters, що ізраїльські авіаудари по Бейруту були спрямовані щонайменше на одного високопосадовця «Хезболли», яку підтримує Іран.

ЗМІ уточнюють, що ізраїльські удари були завдані по густонаселеному житловому району в центрі Бейрута, де розташовані багатоповерхівки та магазини. Раніше Ізраїль не атакував цей район.

Кількість жертв внаслідок атаки швидко зростала, і до півночі Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило про 22 загиблих та 117 поранених. На цей момент Ізраїль ще не надав офіційних коментарів щодо цього інциденту.

Раніше стало відомо, що вранці 30 вересня Ізраїль завдав авіаударів по столиці Лівану – Бейруту, зокрема по району Кола.

До слова, Армія оборони Ізраїлю завдала серію ударів по об'єктах терористичної організації «Хезболла» в столиці Лівану Бейруті, а також на півдні країни. Про це повідомляє ЦАХАЛ.

Нагадаємо, пізніше, 6 жовтня, ізраїльські військові завдали п'ять авіаударів по південних околицях Бейрута. Офіційні ліванські ЗМІ повідомили, що чотири з них були «дуже жорстокими». За даними національного інформаційного агентства Лівану, удари були здійснені по південних передмістях Бейрута та району Чвейфат.