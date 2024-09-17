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Військова комендатура: Росія досі не попросила про гуманітарний коридор на Курщині для свого населення

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Військова комендатура: Росія досі не попросила про гуманітарний коридор на Курщині для свого населення
У районах Курщини, контрольованих ЗСУ, залишаються десятки дітей
фото: Олег Пальчик, ТРО Медіа

Військова комендатура в Курській області складає списки людей, які хочуть виїхати в безпечніші місця

Більшість мешканців Курщини планує евакуюватися в РФ, однак російське керівництво не дає запитів щодо гуманітарного коридору. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів пресофіцер Олексій Дмитрашківський, який є сполучною ланкою між військовою комендатурою та місцевим населенням у Курській області Росії.

За словами пресофіцера, також є люди, які не бажають виїздити з прифронтового регіону ні в Росію, ні в Україну, хоч їх розшукали їхні рідні та готові забрати до себе.  Майже всі вони – літні люди.

Також військова комендатура зібрала списки людей, які бажають отримати статус біженців і переїхати на територію України. Дмитрашківський зазначив, що ці списки з документами подано Уповноваженому з прав людини та в Офіс президента.

Пресофіцер розповів, що нещодавно українські військові евакуювали громадянку Туреччини. «Щодо деяких людей питання вже зрушило з місця. 13 вересня евакуювали громадянку Туреччини, її було передано співробітникам посольства Туреччини в Україні. Ще одна родина, яка має турецьке походження, очікує на виїзд. Але їхні документи згоріли і потрібен час, щоб підтвердити їхні особи», – заявив Олексій Дмитрашківський.

Військовий зауважив, що також у Курській області зустрічали людей з Харківщини та Одеси.

«Ми зустріли і людей з Харківщини, які приїхали в Курську область доглядати маму, і жінку з Одеси з паспортом України, яка приїхали доглядати самотню тітку. Ця жінка перебуває в Суджі з 2022 року. Мені здається, що ця історія може бути іншою, але відповідні органи розбиратимуться», – заявив Дмитрашківський.

Нагадаємо, що раніше пресофіцер Олексій Дмитрашківський розповів, що військова комендатура у Суджі не мобілізувала жодного росіянина призовного віку та буде цього робити.

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Теги: росія росіяни евакуація окупація гуманітарна допомога військові путінський режим путін війна ЗСУ окупанти Курщина

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