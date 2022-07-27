Головна Київ
search button user button menu button

У Києві відновлять роботу вестибюлі двох станцій метро

Дзвенислава Карплюк
Вчора, 21:59 glavcom.ua
У Києві відновлять роботу вестибюлі двох станцій метро
Стації метро почнуть працювати повноцінно
фото з відкритих джерел

Вестибюлі закрили з міркувань безпеки з 20 липня

Відзавтра, 28 липня, відновлять роботу вестибюлі двох станцій київського метрополітену – вестибюль №2 станції «Академмістечко» та вестибюль №1 станції «Дарниця». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Станції метро «Академмістечко» та «Дарниця» перейдуть у повноцінний графік роботи», – зазначив Поворозник.

Також у повному об’ємі функціонують станції «Видубичі», «Лісова» та «Почайна».

Він нагадав, що під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками призупиняється, а підземні станції як укриття працюють цілодобово.

Нагадаємо, з 20 липня у Києві тимчасово було закрито вихід зі станції «Академмістечко» у напрямку Троїцького ринку та вихід зі станції «Дарниця» у напрямку «Лівобережної». Обмеження запроваджували з міркувань безпеки.

Як раніше повідомлялося, у київському метрополітені пройде виставка дитячих малюнків, створених під час війни. Також Кияни обрали нові назви для станцій метро.

Читайте також:
Теги: укриття війна метро Київ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві затримали замдиректора одного з департаментів КМДА
ДБР затримало на хабарі чиновника з департаменту транспорту Київради
26 липня, 23:18
Харків: внаслідок обстрілу частково зруйновано депо метрополітену (фото)
Харків: внаслідок обстрілу частково зруйновано депо метрополітену (фото)
14 липня, 12:58
На Київщині викрито схему підробки документів для виїзду військовозобов’язаних за кордон
На Київщині виготовляли фальшиві довідки охочим втекти від мобілізації (відео)
26 липня, 21:16

Київ

Атака на Київщину: куди влучили російські ракети (відео)
Атака на Київщину: куди влучили російські ракети (відео)
Ранкові обстріли Київщини: влада повідомила про постраждалих
Ранкові обстріли Київщини: влада повідомила про постраждалих
На Київщині оголошена третя повітряна тривога за ранок
На Київщині оголошена третя повітряна тривога за ранок
Ракетний удар по Київщині: відомі перші подробиці (відео)
Ракетний удар по Київщині: відомі перші подробиці (відео)
У Києві відновлять роботу вестибюлі двох станцій метро
У Києві відновлять роботу вестибюлі двох станцій метро

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Ракетний удар по Київщині: відомі перші подробиці (відео)
47K
У Харкові пролунали вибухи, є пожежі (відео)
44K
РФ посилила обстріли та розвідку з Білорусі – Генштаб
31K
Контроль за зброєю. Міноборони пояснило, чому нова система – горе для окупантів
13K
На Київщині пролунали вибухи
10K
На Київщині оголошена третя повітряна тривога за ранок

Новини

Генерал США зробив втішний прогноз для ЗСУ
Сьогодні, 15:39
Окупанти завдали удару по Кропивницькому: є загиблі та багато поранених
Сьогодні, 15:31
Президент провів перемовини з Вселенським патріархом Варфоломієм
Сьогодні, 15:20
Науседа вручив Зеленському найвищу державну нагороду Литви (відео)
Сьогодні, 15:18
У Запоріжжі водій на швидкості втаранився в комунальників: є загиблий і постраждалі (фото, відео)
Сьогодні, 15:08
Єгипет скасував контракти на купівлю українського зерна
Сьогодні, 15:03

Прес-релізи

«Зиґзаґи демократії в Ізраїлі»
«Зиґзаґи демократії в Ізраїлі»
19 березня, 12:00
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту