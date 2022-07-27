У Києві відновлять роботу вестибюлі двох станцій метро

Вестибюлі закрили з міркувань безпеки з 20 липня

Відзавтра, 28 липня, відновлять роботу вестибюлі двох станцій київського метрополітену – вестибюль №2 станції «Академмістечко» та вестибюль №1 станції «Дарниця». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Станції метро «Академмістечко» та «Дарниця» перейдуть у повноцінний графік роботи», – зазначив Поворозник.

Також у повному об’ємі функціонують станції «Видубичі», «Лісова» та «Почайна».

Він нагадав, що під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками призупиняється, а підземні станції як укриття працюють цілодобово.

Нагадаємо, з 20 липня у Києві тимчасово було закрито вихід зі станції «Академмістечко» у напрямку Троїцького ринку та вихід зі станції «Дарниця» у напрямку «Лівобережної». Обмеження запроваджували з міркувань безпеки.

Як раніше повідомлялося, у київському метрополітені пройде виставка дитячих малюнків, створених під час війни. Також Кияни обрали нові назви для станцій метро.