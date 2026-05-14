Головна Київ Відео
search button user button menu button

Атака на столицю: рятувальники показали кадри порятунку людини

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Атака на столицю: рятувальники показали кадри порятунку людини
У Дарницькому районі є влучання в багатоповерховий житловий будинок, де обвалились конструкції
фото: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Інформація про потерпілих уточнюється

Сьогодні РФ атакувала Київ. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові забудови та цивільна інфраструктура у кількох районах міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зокрема, рятувальники показали кадри порятунку людини у Дарницькому районі Києва, де обвалились конструкції багатоповерхового житлового будинку.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

У Дарницькому районі є влучання в багатоповерховий житловий будинок, де обвалились конструкції. 10 осіб врятовано, проводиться аварійно-рятувальні роботи для пошуку постраждалих. За іншою адресою зафіксовано падіння уламків на територію АЗС.

Атака на столицю: рятувальники показали кадри порятунку людини фото 1

В Соломʼянському районі сталось загоряння припаркованого автомобіля.

Атака на столицю: рятувальники показали кадри порятунку людини фото 2

В Голосіївському районі міста виявлені уламки на проїжджій частині.

Атака на столицю: рятувальники показали кадри порятунку людини фото 3

У Святошинському районі зафіксовано падіння уламків на відкриту територію.

Атака на столицю: рятувальники показали кадри порятунку людини фото 4

В Оболонському районі зафіксовано падіння уламків на відкритий території та на трьох поверхову будівлю паркінгу та бізнес центру. Також за іншою адресою уламки пошкодили квартиру в житловому будинку на 12 поверсі та влучання в 25 поверхову недобудову, є травмовані.

Атака на столицю: рятувальники показали кадри порятунку людини фото 5

У Дніпровському районі внаслідок атаки сталось загоряння на даху пʼяти поверхового житлового будинку. Виявлено одного потерпілого. За іншою влучання БпЛА в пʼятиповерхівку. Також зафіксовано ураження приватного житлового будинку. За іншою адресою внаслідок атаки сталось загоряння декількох гаражів та припаркованого автомобіля.

Атака на столицю: рятувальники показали кадри порятунку людини фото 6

Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Нагадаємо, уночі 14 травня російські терористи атакували Київ ракетами та безпілотниками. Унаслідок чого постраждали люди.

Читайте також:

Теги: ДСНС війна Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джеймс Шерр виступив на Київському безпековому форумі, 23 квітня 2026 року
Скільки йтиме війна і чому Трамп ненавидить Зеленського? Пояснює британський аналітик, який передбачив агресію Путіна Геополітика
2 травня, 11:30
Німеччина розширює програму підготовки військ за участю інструкторів ЗСУ
Українці навчать Бундесвер воювати: Німеччина розширює програму обміну
17 квiтня, 19:04
Пошкоджено об'єкти інфраструктури та житловий будинок у Хаджибейському районі
Удар по Одесі: загинуло дев'ять людей, є понад 20 постраждалих (оновлено)
16 квiтня, 10:01
Поліцейські стали на заваді зловмисників та затримали їх «на гарячому»
Обіцяли домовитися з ТЦК за $20 тис.: у Києві затримано співмешканців за підозрою у шантажі
23 квiтня, 16:31
У Києві жінка впала в яму, що утворилася через прорив труби (відео)
У Києві жінка впала в яму, що утворилася через прорив труби (відео)
24 квiтня, 18:59
За квітень на Олександрівському напрямку, за даними бригади, було знищено 274 окупантів
Олександрівський напрямок: Сили оборони зірвали наступ Росії (відео)
5 травня, 20:19

Відео

Атака на столицю: рятувальники показали кадри порятунку людини
Атака на столицю: рятувальники показали кадри порятунку людини
Родина лосів влаштувала забіг через проспект на Оболоні (відео)
Родина лосів влаштувала забіг через проспект на Оболоні (відео)
У передостанній день квітня на Оболоні раптово пішов сніг (відео)
У передостанній день квітня на Оболоні раптово пішов сніг (відео)
У Києві жінка впала в яму, що утворилася через прорив труби (відео)
У Києві жінка впала в яму, що утворилася через прорив труби (відео)
Ракета РФ знищила приватний будинок у Подільському районі (відео)
Ракета РФ знищила приватний будинок у Подільському районі (відео)
У Києві дрон влетів у багатоповерхівку: удар потрапив на відео
У Києві дрон влетів у багатоповерхівку: удар потрапив на відео

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Сьогодні, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Сьогодні, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Вчора, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Вчора, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Вчора, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
12 травня, 20:57

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua