Атака на столицю: рятувальники показали кадри порятунку людини

У Дарницькому районі є влучання в багатоповерховий житловий будинок, де обвалились конструкції

Сьогодні РФ атакувала Київ. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові забудови та цивільна інфраструктура у кількох районах міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зокрема, рятувальники показали кадри порятунку людини у Дарницькому районі Києва, де обвалились конструкції багатоповерхового житлового будинку.

У Дарницькому районі є влучання в багатоповерховий житловий будинок, де обвалились конструкції. 10 осіб врятовано, проводиться аварійно-рятувальні роботи для пошуку постраждалих. За іншою адресою зафіксовано падіння уламків на територію АЗС.

В Соломʼянському районі сталось загоряння припаркованого автомобіля.

В Голосіївському районі міста виявлені уламки на проїжджій частині.

У Святошинському районі зафіксовано падіння уламків на відкриту територію.

В Оболонському районі зафіксовано падіння уламків на відкритий території та на трьох поверхову будівлю паркінгу та бізнес центру. Також за іншою адресою уламки пошкодили квартиру в житловому будинку на 12 поверсі та влучання в 25 поверхову недобудову, є травмовані.

У Дніпровському районі внаслідок атаки сталось загоряння на даху пʼяти поверхового житлового будинку. Виявлено одного потерпілого. За іншою влучання БпЛА в пʼятиповерхівку. Також зафіксовано ураження приватного житлового будинку. За іншою адресою внаслідок атаки сталось загоряння декількох гаражів та припаркованого автомобіля.

Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Нагадаємо, уночі 14 травня російські терористи атакували Київ ракетами та безпілотниками. Унаслідок чого постраждали люди.