Росія масовано атакує Київ: під завалами пошкодженого будинку заблоковані люди (оновлюється)

glavcom.ua
Аліна Самойленко
Ракета прилетіла біля ТЦ «Харьок» у Дарницькому районі Києва
фото: соціальні мережі
В Дарницькому районі пошкоджено житловий будинок. Сталося обрушення конструкцій. Під завалами є заблоковані люди

Вночі 14 травня російські терористи атакують Київ ракетами та безпілотниками. Про це пише «Главком».

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що у Дніпровському районі БпЛА влучив в дах житлової 5-типоверхівки, сталося загоряння. Потім з'ясувалося, що впали уламки.

В Голосіївському районі уламки збитого дрона впали на проїжджу частину.

Також Ткаченко о 03:18 написав, що Київ знаходиться під атакою балістики. Про це є попередив і мер столиці Віталій Кличко.

Кличко повідомив, що на Оболоні падіння уламків ракети на нежитлове приміщення. У Соломʼянському районі на парковці біля бізнес-центру палає авто. У Дніпровському районі, попередньо, влучання БпЛА в житловий будинок. В іншому будинку в цьому районі пошкоджене перекриття між пʼятим поверхом і дахом.

У Шевченківському районі влучання в нежитлову будівлю. На Оболоні ще на одній локації падіння уламків ракети, на території нежитлової забудови. У Дарницькому районі падіння уламків на відкритій території.

Кличко пише, що в Оболонському районі уламки впали на триповерхову будівлю паркінгу та на будівлю бізнес-центру. Також є влучання уламків в квартиру на 12-му поверсі житлового будинку. Виникло загоряння.

Ще на одній локації в Дарницькому районі падіння уламків біля нежитлової будівлі. У Соломʼянському районі уламки впали на територію нежитлової забудови. Екстрені служби прямують на місця.

Начальник Тимкр Ткаченко повідомив, що в Дарницькому районі пошкоджено житловий будинок. Сталося обрушення конструкцій. Під завалами є заблоковані люди. Необхідні служби слідують на місце.

Зруйнований будинок у Дарницькому районі виглядає так:

Як відомо, вдень 13 травня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Під атакою опинилися міста заходу країни – Луцьк, Ковель, Коломия, Хмельницький, Івано-Франківськ тощо.

Як повідомляло Головне управління розвідки, Росія розпочала масований комбінований повітряний удар по критичній інфраструктурі України, який може продовжуватися тривалий час.

За даними розвідки, агресор діє в кілька хвиль. У першій Росія залучила значну кількість ударних безпілотників – їхнє завдання полягає у перевантаженні системи протиповітряної оборони та ураженні цивільних об'єктів.

Надалі ворог планує застосувати крилаті ракети повітряного та морського базування, а також балістичні ракети. Головними цілями Москви є об'єкти критичної інфраструктури та системи життєзабезпечення великих міст.

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку російських безпілотників. За його словами, не виключено, що окупанти можуть запустити ракети по Україні після усіх хвиль дронів.

