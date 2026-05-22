Київ затопило через зливу (відео)

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Вода ускладнила рух на низці вулиць
фото: соцмережі
Четвертий день поспіль у столиці вирує негода

Сьогодні, 22 травня, Київ накрила потужна злива. Місцеві пабліки повідомляють про числені підтоплення на окремих вулицях, передає «Главком».

Негода ускладнила рух транспорту на дорогах.

Це вже четвертий день поспіль, коли на Київщині вирує негода.

Зокрема, на Софіївській Борщагівці випав град.

Нагадаємо, на Вінниччині рятувальники ліквідували наслідки негоди, що вирувала 22 травня ввечері. Підрозділи ДСНС 15 разів виїжджали на виклики, пов’язані з ускладненням погодних умов. З них 13 – для розчищення повалених вітром дерев, ще два – для відкачування води з підтоплених домоволодінь.

Як повідомлялося, вдень 22 травня в Україні, крім більшості західних областей, грози, в південних, центральних (крім Полтавської) та Харківській областях місцями град та шквали 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

До слова, цього тижня в Україні пануватиме динамічна та доволі тепла літня атмосфера. Після дощового початку тижня з рясними грозами у більшості регіонів очікується поступове припинення опадів та стабілізація синоптичної ситуації під впливом антициклону. Опади до кінця тижня стануть короткочасними та матимуть локальний характер, переважно у східних областях, тоді як на решті території встановиться сонячна та суха погода.

