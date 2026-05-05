Олександрівський напрямок: Сили оборони зірвали наступ Росії (відео)

За квітень на Олександрівському напрямку, за даними бригади, було знищено 274 окупантів

«Втрати підтверджують повний зрив наступальних дій ворога у смузі бригади»

Протягом квітня російські війська не змогли досягти жодного просування на Олександрівському напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 37-му окрему бригаду морської піхоти.

«Ціна спроб наступу для ворога склала вбитими та знищеними: 274 окупанти, три танки, три артсистеми, БМП та 16 одиниць техніки. Збито та подавлено 135 БПЛА противника», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, було знищено 915 спостережних, командних пунктів, включно з точками вильоту.

«Такі втрати підтверджують повний зрив наступальних дій ворога у смузі бригади», – додається у повідомленні.

Нагадаємо, у квітні 2026 року російські окупаційні війська зазнали негативної динаміки на фронті. Окупанти втратили контроль над територією площею 116 кв. м.

Російські війська вперше з 2024 року зазнали чистої втрати контрольованих українських територій. Аналітики ISW виявили докази, на підставі яких можна зробити висновок, що у квітні 2026 року російські війська втратили контроль над територією площею 116 кв. м, не враховуючи райони, в які окупанти, ймовірно, проникли.