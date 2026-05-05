Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Олександрівський напрямок: Сили оборони зірвали наступ Росії (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Олександрівський напрямок: Сили оборони зірвали наступ Росії (відео)
За квітень на Олександрівському напрямку, за даними бригади, було знищено 274 окупантів
колаж: glavcom.ua (ілюстративний)

«Втрати підтверджують повний зрив наступальних дій ворога у смузі бригади»

Протягом квітня російські війська не змогли досягти жодного просування на Олександрівському напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 37-му окрему бригаду морської піхоти.

«Ціна спроб наступу для ворога склала вбитими та знищеними: 274 окупанти, три танки, три артсистеми, БМП та 16 одиниць техніки. Збито та подавлено 135 БПЛА противника», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, було знищено 915 спостережних, командних пунктів, включно з точками вильоту.

«Такі втрати підтверджують повний зрив наступальних дій ворога у смузі бригади», – додається у повідомленні.

Нагадаємо, у квітні 2026 року російські окупаційні війська зазнали негативної динаміки на фронті. Окупанти втратили контроль над територією площею 116 кв. м.

Російські війська вперше з 2024 року зазнали чистої втрати контрольованих українських територій. Аналітики ISW виявили докази, на підставі яких можна зробити висновок, що у квітні 2026 року російські війська втратили контроль над територією площею 116 кв. м, не враховуючи райони, в які окупанти, ймовірно, проникли.

Читайте також:

Теги: війна Донеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Про висловлення Мерца щодо умов миру і європейської інтеграції України
Слова Мерца викликали резонанс в Україні: у чому головна проблема
28 квiтня, 13:23
Місцеві жителі вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати оголошення про припинення вогню
В Ірані святкують перемир'я: мешканці Тегерана вийшли на вулиці
8 квiтня, 04:58
Для Путіна Іран – союзник, якого не можна втратити. Аналіз NYT
Для Путіна Іран – союзник, якого не можна втратити. Аналіз NYT
11 квiтня, 04:15
Зеленський заявив, що «Дружбу» відремонтують до кінця квітня
Стали відомі терміни запуску нафтопроводу «Дружба»
14 квiтня, 14:14
З великим болем народжується новий порядок, зазначає Буданов
Буданов: Старий порядок мертвий, зараз з болем твориться новий
14 квiтня, 18:15
Ворог не припиняє атакувати Херсонщину
Ворог не припиняє атакувати Херсонщину: офіційні дані про кількість загиблих та постраждалих
14 квiтня, 18:59
Без світла залишилися тисячі українців
Ворог вдарив по енергооб'єкту на Чернігівщині
15 квiтня, 19:42
Єфремова пробилася до фіналу Чемпіонату Європи
Борчиня з Бахмута за один день перемогла росіянку і білоруску на Чемпіонаті Європи
23 квiтня, 20:13
Ситуація на фронті 26 квітня
Лінія фронту станом на 26 квітня 2026. Зведення Генштабу
26 квiтня, 22:28

Події в Україні

Зустріч Зеленського з королем Бахрейну, удари по Україні. Головне за 5 травня 2026
Зустріч Зеленського з королем Бахрейну, удари по Україні. Головне за 5 травня 2026
Олександрівський напрямок: Сили оборони зірвали наступ Росії (відео)
Олександрівський напрямок: Сили оборони зірвали наступ Росії (відео)
Російські удари змусили Україну збільшити імпорт газу
Російські удари змусили Україну збільшити імпорт газу
Окупанти атакували КАБами Запоріжжя: кількість загиблих зросла (оновлено)
Окупанти атакували КАБами Запоріжжя: кількість загиблих зросла (оновлено)
Росіяни скинули авіабомби на центр Краматорська: загинули цивільні, є поранені (оновлено)
Росіяни скинули авіабомби на центр Краматорська: загинули цивільні, є поранені (оновлено)
Окупаційна адміністрація Криму скасувала парад на 9 травня
Окупаційна адміністрація Криму скасувала парад на 9 травня

Новини

Росія вдарила по відділеннях «Укрпошти» у трьох областях
Сьогодні, 20:57
Буданов: Україні потрібен центр залучення іноземців до армії
Сьогодні, 18:43
Буданов: якщо перемир'я буде взаємним – Україна його продовжить
Сьогодні, 17:30
Трамп назвав Зеленського «хитрим хлопцем» і оцінив війну в Україні (відео)
Сьогодні, 13:03
Кремль посилив інформаційний тиск на країни Балтії до 9 травня
Сьогодні, 08:42
В Україні без опадів: погода на 5 травня 2026
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua