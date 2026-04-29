У передостанній день квітня на Оболоні раптово пішов сніг (відео)

Квітневі контрасти: на столичній Оболоні білий сніг змішався з пелюстками квітів, що вже осипаються з дерев

Сьогодні, 29 квітня, столиця здивувала жителів справжньою зимовою аномалією. У передостанній день другого місяця весни на фоні тривалого похолодання у Києві раптово почав падати сніг. Як повідомляє кореспондент «Главкома», зимові опади зафіксували, зокрема, в Оболонському районі міста.

Негода налетіла стрімко: спочатку небо затягнули важкі темні хмари, а вже за кілька хвилин зірвався сніг. Хоча снігопад тривав недовго, він неабияк здивував перехожих. Кияни, не вірячи своїм очам, зупинялися на вулицях, щоб зафіксувати цей «квітневий сюрприз» на відео.

Щойно сніг припинився, над містом почало сяяти сонце, нагадуючи, що на календарі все ж весна.

Зауважимо, що така погода цілком відповідає прогнозам синоптиків. Як зазначала Наталка Діденко, 29 квітня у Києві очікуються нічні заморозки та досить низька денна температура на рівні +7...+9 градусів. Синоптикиня попереджала, що місцями можливий дощ із мокрим снігом. Єдиний позитив у цій ситуації – помірний північно-західний вітер без штормових поривів, що хоч трохи пом’якшує відчуття холоду.

Нагадаємо, у ніч на 29 та 30 квітня у столиці очікуються заморозки в повітрі від 0 до 2° тепла. У четвер, 30 квітня, синоптики прогнозують суху погоду без опадів, але стовпчики термометрів не піднімуться вище позначки 10° тепла. Фахівці радять киянам враховувати нічне похолодання, особливо власникам дачних ділянок та садових господарств, адже такі заморозки можуть бути небезпечними для ранніх культур. Денна температура у ці дні також залишатиметься прохолодною.