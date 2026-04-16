Атака на Одесу: загинуло вісім людей, є понад 15 постраждалих (оновлено)

Наталія Порощук
glavcom.ua

Атака на Одесу: загинуло вісім людей, є понад 15 постраждалих (оновлено)
Пошкоджено об'єкти інфраструктури та житловий будинок у Хаджибейському районі
Постраждалим надається вся необхідна медична допомога

Цієї ночі Одеса пережила кілька хвиль атак ракетами та ударними БпЛА. Внаслідок цього загинуло вісім людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської МВА Сергія Лисака.

Також внаслідок атаки 16 людей постраждали.

фото: Сергій Лисак/Telegram

Пошкоджено об'єкти інфраструктури та житловий будинок у Хаджибейському районі, також вибуховою хвилею у кількох будівлях вибито понад 300 вікон.

фото: Сергій Лисак/Telegram

Крім того, зафіксовані пошкодження в одному з парків Приморського району.

фото: Сергій Лисак/Telegram

«Комунальні служби з ночі працюють на місцях для ліквідації наслідків. Розгорнуто оперативний штаб», – додав Лисак.

Нагадаємо, російські війська вночі 16 квітня завдали ударів по Дніпру, Києву, Одесі та Харкову. Унаслідок атаки на Київ загинули люди.

Також у Дніпрі загинули двоє людей, у постраждалих зафіксовані черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми. Удари припали по житлових кварталах. Пошкоджено п’ятиповерховий будинок, частково зруйновано приватний будинок.

