У Києві жінка впала в яму, що утворилася через прорив труби (відео)

У Києві на Оболоні жінка впала в яму, яка утворилася через прорив труби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

На відео видно, як жінка, не помітивши яму в дорожньому покритті, падає всередину. Перехожі миттєво зреагували та допомогли їй вибратися.

Офіційної інформації наразі немає.

Нагадаємо, що у березні пішла з життя 16-річна Олена, яка впала у яму з окропом на проспекті Лобановського в Києві. Про смерть дівчини повідомила її мати.

16-річна Олена отримала 73% опіків тіла внаслідок падіння у яму з окропом. Інцидент стався 2 січня 2026 року через прорив теплопровідної труби на проспекті Валерія Лобановського, через що утворилася яма, заповнена гарячою водою.

Як повідомляв «Главком», поліція Києва повідомила про підозру начальнику дільниці комунального підприємства «Київтеплоенерго», через недбалість якого 16-річна дівчина впала у вирву з окропом.

Слідчі Голосіївського управління поліції встановили, що начальник дільниці, який керував аварійно-відновлювальними роботами, грубо порушив правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки. Повідомляється, що чоловіка затримано у порядку статті 208 КПК України.