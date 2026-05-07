Родина лосів влаштувала забіг через проспект на Оболоні (відео)

Ірина Міллер
Дикі тварини часто виходять на столичні магістралі, що межують із лісом
Рогаті успішно перетнули магістраль і швидко зникли у густині дерев

Сьогодні вранці, 7 травня, мешканці Оболонського району столиці стали свідками незвичайної події. На Литовському проспекті, поблизу площі Шевченка, на дорогу вибігли лосі. Про це повідомляють місцеві пабліки, інформує «Главком».

Дикі тварини з’явилися перед автівками раптово. Спочатку дорогу перебіг один лось, а за ним – ще два. Рогаті успішно перетнули магістраль і швидко зникли у густині дерев.

Водії, що стали свідками інциденту, встигли пригальмувати, уникнувши зіткнення, і навіть зафіксували незвичну ранкову прогулянку лісових гостей на відео.

Нагадаємо, величезний лось, що випадково потрапив на Оболонський район з лісу 2 червня 2025 року, досить довго бігав містом та шукав порятунку, лякаючи перехожих Втім, тварину так і не встигли зупинити й приспати, аби вивезти назад до дикої природи. Лось, травмований від зіткнення з автівкою, помер до приїзду зооволонтерів. Він міг би ще довго кружляти київськими вулицями, якби не прикра випадковість – він потрапив під автівку.

Теги: Київ тварини дороги

