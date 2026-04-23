Обіцяли домовитися з ТЦК за $20 тис.: у Києві затримано співмешканців за підозрою у шантажі

Поліцейські стали на заваді зловмисників та затримали їх «на гарячому»

За $20 тис. ділки гарантували звільнити щойно мобілізованого чоловіка з приміщення ТЦК та оформити непридатність до служби в армії

Поліція затримала у Києві двох зловмисників, які шантажем та погрозами вимагали кошти у цивільної дружини військовозобов’язаного. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

За даними поліції, 31-річний уродженець Донеччини разом зі своєю співмешканкою – 27-річною киянкою, гарантували звільнення її чоловіка від проходження мобілізаційних процедур та з приміщення одного зі столичних територіальних центрів комплектування. Надалі вони обіцяли ще й оформити непридатність до військової служби. Оплату за таку «допомогу» – $20 тис. вимагали готівкою та якнайшвидше.

Гроші, вилучені у підозрюваних під час обшуку фото: Національна поліція України

Повідомляється, що для переконливості зловмисники вдавалися до психологічного тиску на потенційну «клієнтку». Систематично телефонуючи жінці, ділки погрожували швидкою відправкою її цивільного чоловіка до бойової бригади.

За вчинене підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна фото: Національна поліція України

У поліції також розповіли, що під час отримання бажаної «винагороди» підозрювані здійснювали спостереження за місцем зустрічі та навколишньою обстановкою, щоб не потрапити до рук правоохоронців, однак без успіху. Поліцейські стали на заваді зловмисників та затримали їх «на гарячому».

Спільникам вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу Україну. За вчинене їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом генерального прокурора викрила двох помічників чинних народних депутатів на допомозі військовозобовʼязаним в ухилені від мобілізації. Йдеться про помічників народних депутатів від забороненої Опозиційної платформи – за життя. За даними слідства, фігуранти пропонували військовозобов’язаним за $16 тис. уникнути призову через підроблені медичні документи або виїхати до ЄС в обхід пунктів пропуску.