Головна Київ Відео
search button user button menu button

Падіння уламків дрона-камікадзе у Києві: відео наслідків

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Падіння уламків дрона-камікадзе у Києві: відео наслідків
скрін з відео

У нежитловій будівлі проломило покрівлю

Внаслідок падіння уламка Shahed люди не постраждали. Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Київ».

Відомо, що у нежитловій будівлі проломило покрівлю. На місці події працюють ДСНС та інші служби, проте пожежа не спалахнула.

Раніше повідомлялося, що в селищі Вишневе, що на околицях Києва, внаслідок ранкової атаки дронами постраждав приватний будинок.

У районі столиці силами ППО збито 11 ворожих дронів «Шахед». Уламки збитих дронів пошкодили адмінбудівлі в Києві.

Нагадаємо, у Київській області в 05:57 була оголошена повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляли про активність ворожих безпілотників.

Київська область перебуває під обстрілами, населені пункти атакують дрони-камікадзе. Місцеві Телеграм-канали повідомляють про вибухи в Обухові та Українці.

Також жителі Києва чують звуки вибухів у столиці. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи у Шевченківському районі.

Кличко також повідомив, що у Київській області та над столицею ППО збили загалом уже 10 дронів-«Шахедів».

Теги: Україна окупанти росія війна Київ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти запустили на Київ близько десяти «Шахедів»: що вже відомо
Окупанти запустили на Київ близько десяти «Шахедів»: що вже відомо
Сьогодні, 07:28
Уламки дрона пошкодили будинок у Вишневому
Атака дронів на Київщину: постраждав житловий будинок (фото)
Сьогодні, 08:21
У районі Києва вже збито 11 дронів
Кількість збитих над Києвом дронів зросла
Сьогодні, 08:29

Відео

Падіння уламків дрона-камікадзе у Києві: відео наслідків
Падіння уламків дрона-камікадзе у Києві: відео наслідків
Поліція Києва спростувала інформацію про пожежу в «Пункті незламності»
Поліція Києва спростувала інформацію про пожежу в «Пункті незламності»
Зеленський показав Вишгород після ракетної атаки (відео)
Зеленський показав Вишгород після ракетної атаки (відео)
Обстріл Київщини. Стало відомо, скільки людей загинуло
Обстріл Київщини. Стало відомо, скільки людей загинуло
На Київщині знайдено ворожий дрон-розвідник (фото, відео)
На Київщині знайдено ворожий дрон-розвідник (фото, відео)
Справжня сміливість. Киянка виконала гімн через кілька хвилин після атаки на столицю (відео)
Справжня сміливість. Киянка виконала гімн через кілька хвилин після атаки на столицю (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
133K
Новий ракетний удар: ЗСУ повідомили, що може стати мішенню ворога
58K
Через війну росіяни отримали алкогольний «сюрприз» від Китаю
27K
Лідери G7 анонсували покарання для Путіна: пропагандисти б'ються в істериці
16K
Зеленський підірвав мережу анекдотом про одеських євреїв та НАТО (відео)
13K
Тривога в Україні: РФ перекинула до Білорусі винищувачі
9157
Спецоперація в енергетиці. Як Україна помститься Росії

Новини

На Луганщині та Запоріжжі ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів
Сьогодні, 06:59
Парламентські юристи розкритикували законопроєкт «Про медіа»
Вчора, 16:03
Цензура й обмеження свободи слова. Журналісти виступили проти закону про медіа
Вчора, 10:37
Окупанти намагаються наступати на чотирьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:11
Вибухи в Енгельсі та інші «диверсії»: як РФ намагається виправдати удари по Україні
12 грудня, 15:41
Газовики з різних областей передали «Херсонгазу» шість аварійок
12 грудня, 12:53

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту