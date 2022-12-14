Падіння уламків дрона-камікадзе у Києві: відео наслідків
У нежитловій будівлі проломило покрівлю
Внаслідок падіння уламка Shahed люди не постраждали. Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Київ».
Відомо, що у нежитловій будівлі проломило покрівлю. На місці події працюють ДСНС та інші служби, проте пожежа не спалахнула.
Раніше повідомлялося, що в селищі Вишневе, що на околицях Києва, внаслідок ранкової атаки дронами постраждав приватний будинок.
У районі столиці силами ППО збито 11 ворожих дронів «Шахед». Уламки збитих дронів пошкодили адмінбудівлі в Києві.
Нагадаємо, у Київській області в 05:57 була оголошена повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляли про активність ворожих безпілотників.
Київська область перебуває під обстрілами, населені пункти атакують дрони-камікадзе. Місцеві Телеграм-канали повідомляють про вибухи в Обухові та Українці.
Також жителі Києва чують звуки вибухів у столиці. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи у Шевченківському районі.
Кличко також повідомив, що у Київській області та над столицею ППО збили загалом уже 10 дронів-«Шахедів».
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