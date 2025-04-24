Школярі чекають на звістку про зниклого під завалами у Святошині друга: щемливі кадри

Люди на Святошино чекають інформації про тих, хто міг бути у будинку на момент удару ракети

Біля будинку також чекає кохана дівчина школяра-підлітка

Під будинком на столичному Святошино, куди сьогодні влучила ракета російських окупантів, чекають закінчення пошуково-рятувальних робіт десятки школярів. Їх друг-підліток з ночі не виходить на звʼязок. Про це повідомила журналістка Дарина Коломієць, інформує «Главком».

Люди чекають новин від рятувальників фото: Дарина Коломієць

За словами журналістки, біля будинку також чекає кохана дівчина школяра.

Підлітки стоять біля довжелезної червоно-білої стрічки, щоб першими побачити свого друга фото: ДАрина Коломієць/Facebook

«Вони чекають. Часом плачуть, часом зриваються і біжать навколо довжелезної червоно-білої стрічки, бо чують, що з-під завалів дістали людину. Перший раз – загиблий. Поліція просить фото – не він, слава Богу (хоча яке слава Богу). Другий раз дістали живим – теж не він. Діти сидять тут досі», – написала Дарина Коломієць.

Нагадаємо, що нічна атака на Київ сьогодні була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

У Святошинському районі Києва рятувальники розбирають завали в житловій забудові 😱 pic.twitter.com/6UYPSAktFJ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 24, 2025

Наразі у п'ятьох районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

Внаслідок нічної атаки на столицю загинули десятеро людей. За попередніми даними, 63 людини постраждали, 42 госпіталізували до лікарні, серед них шестеро дітей.

У Бучанському районі Київщини внаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.