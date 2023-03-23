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Змушувала працювати повіями: затримано сутенерку на Київщині (відео)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Змушувала працювати повіями: затримано сутенерку на Київщині (відео)
фото ілюстративне

Мешканка Броварів використовувала скрутне становище дівчат і примушувала їх надавати інтимні послуги

Співробітники управління міграційної поліції Київщини провели операцію із затриманням 32-річної мешканки м. Бровари, що на Київщині, яка примушувала дівчат надавати сексуальні послуги чоловікам.

Як зазначають правоохоронці, жителька Броварів орендувала квартиру, у якій створила бордель. Там «жриці кохання» надавали сексуальні послуги чоловікам. При цьому, сутенерка використовувала уразливий стан дівчат, які опинилися в скрутному матеріальному становищі. Жінка шантажувала їх і змушувала працювати повіями.

Поліція навідалася до борделю, де провели обшуки та вилучили банківські картки, мобільні телефони, блокноти з чорновими записами та гроші.

Слідчі повідомили 32-річній жительці Броварів про підозру за ч. ст. 303 Кримінального кодексу. За сутенерство та втягнення дівчат в заняття проституцією жінці загрожує від чотирьох до семи років тюрми.

Нагадаємо, місяць тому, 31-річна мешканка столиці створила фірму з надання послуг сексуального характеру та координувала виїзди дівчат на виклики.

Теги: Київ кримінал поліція жінка злочин послуги бордель сутенерство відео

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