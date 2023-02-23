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На Київщині сутенерка втягувала дівчат у проституцію (відео)

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
На Київщині сутенерка втягувала дівчат у проституцію (відео)
Мешканка Києва організувала послуги для дорослих

Підозрюваній загрожує до семи років позбавлення волі

Правоохоронці Київської області викрили сутенерку, яка втягувала дівчат у проституцію. Про це інформує пресслужба поліції Київщини.

«31-річна мешканка столиці створила фірму з надання послуг сексуального характеру та координувала виїзди дівчат на виклики. Жінка розміщувала оголошення на тематичних сайтах. Вартість надання послуг становила від 2500 гривень за годину. Доходи від підпільного бізнесу сутенерка забирала готівкою або отримувала на банківську карту», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що правоохоронці провели два санкціоновані обшуки та вилучили низку речових доказів, які підтверджують причетність жінок до вчинення вказаних злочинів.

Викрили злочинну діяльність зловмисниці працівники управління міграційної поліції Київщини спільно з працівниками Броварського управління за процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури.

Слідчі повідомили жінці про підозру за фактом сутенерства (ч.2 ст.303 ККУ). Зловмисниці загрожує до 7 років позбавлення волі.

До слова, колаборантка з Києва коригувала ворожі обстріли українських шкіл та лікарень.

Теги: кримінал проституція Київщина

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