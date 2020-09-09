Ballard представив водневу паливну установку для судів нова енергія



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Компанія Ballard Power Systems тепер вийшла у відкрите море Фото: h2-view.com

Раніше компанія працювала тільки з автомобілями

Відомий канадський виробник паливних елементів Ballard Power Systems презентував нову енергетичну установку, призначену для судів. До цього компанія співпрацювала в основному з автовиробниками: серед її партнерів - Mercedes-Benz, Ford, DaimlerChrysler, Honda, - повідомляє H2 View.

Нова воднева паливна система FCwave ™ являє собою модуль потужністю 200 кіловат, з можливістю збільшення рівня потужності до декількох мегават. Термін служби паливних елементів - 30 тис годин.

FCwave ™ може служити не тільки основний силовою установкою, а й бути джерелом електроенергії для морських і річкових суден під час їх стоянки в порту, а так само для плавучих готелів.