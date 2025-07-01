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Борги на енергоринку без втручання уряду не зникнуть – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Борги на енергоринку без втручання уряду не зникнуть – експерт
За словами експерта, одна з причин, чому ситуація не зрушує з місця, – це небажання уряду скоротити перелік захищених споживачів
фото: depositphotos.com

Рівень розрахунків за альтернативну енергію становить лише 54–60%

Борг держави перед виробниками електроенергії, зокрема у сегменті «зеленої» генерації, перетворився на хронічну проблему і без участі уряду ситуація не зміниться. Про це заявив експерт з енергетичних питань, директор спеціальних проєктів у НТЦ «Психея» Геннадій Рябцев.

«Без втручання держави, безумовно, з цими боргами нічого вдіяти не можна. Не знаю, хто це може зробити», – сказав він в ефірі телеканалу «Прямий».

За словами експерта, одна з причин, чому ситуація не зрушує з місця, – це небажання уряду скоротити перелік захищених споживачів.

«Якщо ми його відкриємо, то побачимо, що на підприємства критичної інфраструктури там припадає не більше третини, а все інше – незрозумілі ТОВки, акціонерні товариства, приватні підприємці і все таке інше», – зазначив Рябцев.

Він нагадав, що про необхідність змін неодноразово говорив президент, а також це питання порушували на засіданнях РНБО. Втім, рішення Кабміну досі немає. Більше того, терміни виконання завдань у новій дорожній карті зміщено на кінець 2025 року.

«Це завдання щодо скорочення переліку захищених споживачів віднесено на кінець цього року, на IV квартал 25-го року, хоча, відповідно до рішення РНБО, воно мало б бути ухвалено ще в середині минулого року», – підкреслив експерт.

Нагадаємо, голова правового комітету Української вітроенергетичної асоціації Ольга Савченко зазначила, що борг за електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел у 2022 році, залишається серйозною проблемою для ринку. За оцінками, рівень розрахунків становить лише 54–60%, тобто близько 40% коштів досі не сплачено.

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Теги: енергетика електроенергія борг

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