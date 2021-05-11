До 2030 року світовий ринок водневої авіації складе $24 млрд

Airbus має намір ввести в експлуатацію свій перший водневий літак до 2035 року

До 2040 року водневий авіаційний ринок виросте ще на $150 млрд

За прогнозами Гедімінаса Зіемеліса, голови ради директорів глобальної аерокосмічної групи Avia Solutions (майже сто офісів і виробничих майданчиків по всьому світу), до 2040 року ринок водневих літаків досягне $174 млрд, – повідомляє H2 View.

Протягом декількох десятиліть водень рекламувався як майбутнє авіаційного палива, однак через високі виробничі витрати його широка інтеграція представлялася мало ймовірною. Однак при нинішніх темпах зростання ринку водню і відповідної інфраструктури витрати на виробництво енергоносія майбутнього знижуються, що робить його економічно конкурентоспроможним.

Очікується що зменшення собівартості виробництва зеленого водню буде стимулювати зростання світового ринку водневих літаків. Причому якщо через десять років він досягне позначки в $24 млрд, то до 2040 року додасть ще цілих $150 млрд.

Ще в 2020 році невелика компанія ZeroAvia запустила перший в світі шестимісний комерційний літак з водневим двигуном. А зараз над виведенням на ринок водневих літаків вже працює такий світовий гігант, як Airbus.

Для літаків з водневим двигуном водень можна використовувати двома способами: в якості джерела енергії для паливних елементів, для виробництва електрики, яка живить двигун. Другий варіант – використання водню безпосередньо в якості джерела палива в модифікованому двигуні.

Airbus розглядає обидва цих методу для літаків. Компанія представляє три моделі модифікованих літаків, які будуть працювати на водні, і вже взяла на себе зобов'язання ввести перший літак в експлуатацію до 2035 року.