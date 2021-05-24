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    До 2050 року Нова Зеландія відмовиться від транспорту, що працює на викопному паливі

    нова енергія
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    Майбутнє Нової Зеландії &ndash; за екологічно чистим транспортом &nbsp; - До 2050 року Нова Зеландія відмовиться від транспорту, що працює на викопному паливі

    Майбутнє Нової Зеландії – за екологічно чистим транспортом

     

    Фото: bikepost.ru

    Першим кроком стане відмова до 2035 року від імпорту автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння

    Міністр транспорту Нової Зеландії Майкл Вуд опублікував звіт, в якому наголошується на необхідності поетапної відмови від транспортних засобів, що працюють на викопному паливі, до 2050 року, що сприятиме переходу на водневі автомобілі, – повідомляє H2 View.

    У звіті «Транспортні викиди: шляхи до чистого нулю до 2050 року» пропонується реалізувати кілька ініціатив. Перший крок – відмова до 2035 року імпорту автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Потім має бути збільшено використання транспортних засобів на біоетанолі і водні, і в кінцевому підсумку – повна заборона автомобілів на двигунах внутрішнього згоряння.

    Щоб підтримати відмову від транспортних засобів, що працюють на викопному паливі, уряд повинен розглянути можливість інвестицій у виробництво біопалива і екологічно чистого водню, а також в створення водневої заправної інфраструктури. Відмова від двигунів внутрішнього згоряння також повинена привести до подальших інвестицій в автомобілі на водневих паливних елементах.

    Зелений водень був визначений в доповіді міністра транспорту як ключове джерело енергії при виконанні вантажних перевезень на далекі відстані.

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    Теги: міністр Нова Зеландія транспорт уряд водень
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    До 2050 року Нова Зеландія відмовиться від транспорту, що працює на викопному паливі