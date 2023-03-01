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Куди йдуть гроші, які споживачі сплачують за розподіл газу: графіка

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Куди йдуть гроші, які споживачі сплачують за розподіл газу: графіка
Українські газовики показали свій професіоналізм за рік війни
фото: РГК

Українські газовики спрямували 83% коштів за розподіл газу на оплату праці, податки та розрахунки за технологічний газ

Газорозподільні компанії, що працюють під брендом РГК, спрямували 83% отриманої тарифної виручки на виплату зарплати працівникам, сплату податків та розрахунки з групою Нафтогаз та ОГТСУ за технологічний газ. Водночас 3,8 млрд. грн не було отримано операторами ГРМ через воєнні дії, зупинку підприємств та виїзд громадян за кордон.

Найбільшою статтею витрат у минулому році стала оплата праці. На це спрямовано 6,4 млрд грн. Оператори ГРМ зберегли всі робочі місця з початком війни і здійснили релокацію частини працівників з «бойових» регіонів.

Другою за розміром статтею витрат стали податки. До державного та місцевих бюджетів у вигляді податків було спрямовано 4,9 млрд грн. Це на 14% більше, ніж у довоєнному 2021 році.

На третій сходинці – витрати на закупівлю технологічного газу. Загалом на розрахунки з групою Нафтогаз, ДК «Газ України» та ОГТСУ спрямовано 3,2 млрд грн.

Куди йдуть гроші, які споживачі сплачують за розподіл газу: графіка фото 1

«Газорозподільним компаніям, які працюють під брендом РГК, вдалося забезпечити стабільність газорозподільних систем в зоні бойових дій і швидко відновлювати пошкоджені газові мережі після деокупації, – говорить Олексій Тютюнник, генеральний директор Регіональної газової компанії. – Нам вдалося в умовах війни утримати досить високий рівень розрахунків на рівні 83%. Це дало можливість забезпечити розрахунки з основними контрагентами, здійснювати капітальні вкладення в реконструкцію та відновлення газових мереж, сприяти зміцненню обороноздатності України».

Близько 450 млн грн було спрямовано на відновлення розподілу газу на деокупованих та постраждалих внаслідок бойових дій територіях.

Крім цього РГК у 2022 році активно підтримувала Збройні сили України та надавала гуманітарну допомогу. На ці потреби спрямовано близько 181 млн грн.

Водночас газорозподільні компанії не отримали 3,8 млрд грн, які НКРЕКП передбачила у тарифах. Недоотримання тарифної виручки пояснюються воєнними діями, вимушеною міграцією українців за кордон та зупинкою промислових підприємств.

У 2023 році ситуація може погіршитися. РГК прогнозує, що через продовження війни рівень розрахунків буде падати. На це впливають також величезні руйнування будинків, підприємств та інфраструктури газорозподільних мереж.

Теги: НКРЕКП податки гроші РГК кордон

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