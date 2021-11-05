ДТЕК приєднався до міжнародного альянсу для поетапного переходу до безвуглецевої енергетики

Мета ДТЕК – зберегти виробничий потенціал підприємств, створивши для них нову нішу на ринку електроенергії

Компанія ДТЕК приєдналася до міжнародного альянсу Powering Past Coal Alliance для поетапного переходу до безвуглецевої енергетики. Про це йдеться у повідомленні компанії.

«У рамках конференції ООН зі зміни клімату СОР26 міжнародний альянс Powering Past Coal Alliance (PPCA) оголосив про розширення ініціативи поетапної відмови від використання вугілля. До ініціативи PPCA, що об'єднує вже понад 165 учасників, першим серед українських компаній приєднався ДТЕК. Компанія має намір досягти вуглецевої нейтральності до 2040 року, що підтримує глобальну боротьбу зі зміною клімату», – зазначили у компанії ДТЕК.

Там повідомили, що, згідно з оцінкою Міжнародного енергетичного агентства, щоб уникнути найгірших наслідків зміни клімату, всім країнам та компаніям необхідно припинити будівництво вугільних електростанцій, а також країнам Організації економічного співробітництва до 2030 року відмовитися від наявних електростанцій та решті країн світу – до 2040 року.

«Це реальність та вимога сучасного суспільства – прискорити перехід до безвуглецевого майбутнього. ДТЕК інвестує у будівництво СЕС та ВЕС, розвиток систем накопичення енергії, модернізацію електричних мереж, вивчає можливості з виробництва водню», – зазначив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

За його словами, мета компанії – зберегти виробничий потенціал наявних підприємств, створивши для них нову нішу на ринку електроенергії, що трансформується.

У компанії підкреслили, що з 2020 року ДТЕК Енерго через вироблення запасів, придатних для ефективного видобутку вугілля, поетапно завершує експлуатацію шахт. При цьому компанія допомагає громадам, де працюють вугледобувні підприємства, у розробці дорожньої карти для створення зайнятості за межами галузі.

Нагадаємо, компанія ДТЕК активно збільшує потужності зеленої генерації, у будівництво сонячних та вітроелектростанцій ДТЕК інвестував $1,8 млрд. Крім того, компанія розвиває системи накопичення енергії Energy Storage, вивчає можливості реалізації водневих проєктів в Україні.