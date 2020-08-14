Газотранспортні компанії ЄС представили план водневих мереж нова енергія



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Воднева мережа European Hydrogen Backbone Gasforclimate2050.eu

Протяжність газопроводів - 23 тис кілометрів

Одинадцять європейських газових компаній з дев'яти країн-членів ЄС представили план створення спеціальної інфраструктури з транспортування водню European Hydrogen Backbone, - повідомляє Gasforclimate2050.eu.

План був розроблений компаніями Enagás (Іспанія), Energinet (Данія), Fluxys (Бельгія), Gasunie (Нідерланди), GRTgaz і Teréga (Франція), NET4GAS (Чехія), OGE і ONTRAS (Німеччина), Snam (Італія) і Swedegas (Швеція).

Компанії припускають, що мережа водневих трубопроводів, що з'єднують центри виробництва і споживання екологічно чистого газу, до 2030 року досягне протяжності 6,8 тис км. А до 2040 року вона може вирости до 23 тис км. На 75% мережа буде складатися з переобладнаних існуючих газопроводів.

Описана в документі газотранспортна система буде використана для транспортування зеленого водню, виробленого в ЄС за допомогою вітрових і сонячних електростанцій, а також дозволить імпортувати водень з-за меж Європи.

Створення водневої мережі оцінюється в суму до 64 млрд євро. За різними оцінками, вартість транспортування складе від 9 до 17 євроцентів за 1 кг водню на 1000 км, відносно широкий діапазон оцінок пов'язаний з невизначеністю витрат на компресори.