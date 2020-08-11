Hamburger Hochbahn оголосив тендер на 50 водневих автобусів нова енергія



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Mercedes-Benz Citaro FuelCELL-Hybrid

Німеччина пересідає на водневий транспорт

Німецький оператор громадського транспорту Hamburger Hochbahn оголосив тендер на поставку 50 автобусів на водневих паливних елементах, на дорогах Гамбурга вони повинні з'явитися протягом чотирьох років, до 2025 року, - повідомляє H2 View.

У заяві Hamburger Hochbahn йдеться, що вимоги до нових водневих транспортних засобів: мінімальний пробіг на одній «заправці» для звичайних автобусів 300 км і 230 км - для зчленованих.

Оператор громадського транспорту до кінця цього десятиліття планує повністю позбавитися від дизельних автобусів, на користь електробусів і автобусів на водневих паливних елементах.

Hamburger Hochbahn заявила також, що зацікавлена гібридних автобусах, в яких водневий паливний елемент служить для збільшення запасу ходу. В даний час в парку компанії є чотири Mercedes-Benz Citaro FuelCELL-Hybrid, що працюють по гібридної схемою з використанням водневих паливних елементів і електричних акумуляторів, їх вартість - близько 1 млн євро кожен.