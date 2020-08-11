  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Hamburger Hochbahn оголосив тендер на 50 водневих автобусів

    нова енергія
    • Розсилка
    Mercedes-Benz Citaro FuelCELL-Hybrid - Hamburger Hochbahn оголосив тендер на 50 водневих автобусів
    Mercedes-Benz Citaro FuelCELL-Hybrid

    Німеччина пересідає на водневий транспорт

    Німецький оператор громадського транспорту Hamburger Hochbahn оголосив тендер на поставку 50 автобусів на водневих паливних елементах, на дорогах Гамбурга вони повинні з'явитися протягом чотирьох років, до 2025 року, - повідомляє H2 View

    У заяві Hamburger Hochbahn йдеться, що вимоги до нових водневих транспортних засобів: мінімальний пробіг на одній «заправці» для звичайних автобусів 300 км і 230 км - для зчленованих.

    Оператор громадського транспорту до кінця цього десятиліття планує повністю позбавитися від дизельних автобусів, на користь електробусів і автобусів на водневих паливних елементах. 

    Hamburger Hochbahn заявила також, що зацікавлена гібридних автобусах, в яких водневий паливний елемент служить для збільшення запасу ходу. В даний час в парку компанії є чотири Mercedes-Benz Citaro FuelCELL-Hybrid, що працюють по гібридної схемою з використанням водневих паливних елементів і електричних акумуляторів, їх вартість - близько 1 млн євро кожен.

    Німеччина водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ