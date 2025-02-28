«Укренерго» запустило застосунок, який показує ситуацію зі світлом у реальному часі

Новий застосунок допоможе контролювати відключення світла

«Укренерго» запустило мобільний застосунок, який показує ситуацію з електропостачанням у будь-якій з областей України в режимі реального часу.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

У застосунку користувачі зможуть дізнатися, чи є потреба в ощадливому споживанні електроенергії та чи застосовуються погодинні або аварійні відключення в обраному регіоні.

У застосунку користувачі зможуть дізнатися, чи застосовуються погодинні або аварійні відключення в обраному регіоні фото: Telegram/«Укренерго»

«Для людей це зручно з погляду розуміння поточної ситуації в енергосистемі, а для нас – це найоперативніший спосіб комунікації безпосередньо зі споживачем. Це важливо, якщо є потреба закликати жителів певного регіону або країни загалом вимкнути потужні електроприлади для допомоги енергосистемі», – зазначив член правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко.

Мобільний застосунок вже доступний у Play Market та на інших цифрових платформах. В майбутньому його функціонал буде розширено.

Як відомо, аварійні відключення електроенергії у низці областей України було скасовано. Раніше за командою «Укренерго» у деяких областях застосовувалися екстрені відключення.

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, по всій Україні мали діяти графіки відключень світла для промисловості та бізнесу. Час застосування обмежень планувався з 05:00 до 10:00, а також з 16:00 по 22:00.

Як повідомлялося, американська сторона запропонувала запровадити мораторій на атаки по енергетичних обʼєктах України та Російської Федерації.

До слова, компанія «Укренерго» після внесення змін у законодавство отримала можливість врегулювати проблеми боргів на ринку електроенергії та покращити платіжну дисципліну.