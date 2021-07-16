Наразі з'явилася унікальна можливість модернізувати газові мережі під роботу з воднем

Декарбонізація та перехід на водневу енергетику є одним із головних трендів розвитку сучасної європейської енергетики

Українські газові мережі потребують редизайну, подібного до того, що за останні 10-15 років було проведено в країнах Східної Європи. Саме зараз є унікальна можливість включити в таку модернізацію не лише технологічне вдосконалення мереж, а й підготовку їх до роботи із воднем.

«Мережу можна переробити на систему, готову до роботи з воднем, водночас із її технічною оптимізацією під сучасне споживання. Це подібно до того, як ви купуєте необхідну вам річ, а другу – теж потрібну – отримуєте як бонус», – зазначив директор РГК Олег Никоноров на 12 Ukrainian Energy Forum Адама Сміта, що відбувся у Києві.

Декарбонізація та перехід на водневу енергетику є одним із головних трендів розвитку сучасної європейської енергетики. Тому РГК інвестує в дослідження та розробку майбутнього редизайну газової мережі.

«Споживання енергії все більше покриватиметься відновлюваними джерелами та синтетичними газами, а саме такими, як водень – для досягнення цілей декарбонізації. Традиційне викопне паливо втрачає свою частку, водень відіграватиме значну роль найближчим часом», – сказав Олег Никоноров.

За останніми даними Eurostat, в 2020 році відновлювальна енергетика посіла перше місце у загальному енергетичному балансі країн Євросоюзу, та досягла 38%.

Нагадаємо, що Секретаріат Енергетичного Співтовариства визнав водневий проект РГК принципово важливим для реалізації водневого потенціалу України.