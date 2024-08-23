У Європі сонячна енергія обігнала кам’яне вугілля як джерело електроенергії

Виробництво та споживання вугілля в ЄС на найнижчому рівні у 2023 році

У 2022 році кам'яне вугілля вперше потіснило сонячну енергію у виробництві електроенергії в ЄС . Частка сонячної енергії в загальному виробництві електроенергії в ЄС склала 210 249 ГВт-год порівняно з 205 693 ГВт-год для кам'яного вугілля. Про це йдеться у доповіді Євростату.

Польща та Чехія є єдиними двома виробниками кам’яного вугілля в ЄС, і лише Польща використовує його як основне джерело для виробництва електроенергії. Буре вугілля, категорія вугілля з меншим вмістом енергії, використовується для виробництва електроенергії в 9 країнах ЄС і було джерелом 241 572 ГВт-год електроенергії.

З іншого боку, рівень залежності кам’яного вугілля від імпорту досяг найвищої позначки у 2022 році – 74,4%. Це різке зростання на 15 процентних пунктів порівняно з 2021 роком можна пояснити тим, що країни ЄС нарощують запаси вугілля. На відміну від попередніх років, коли країни ЄС здебільшого повідомляли про скорочення запасів, у 2022 році вони помістили у свої запаси 9 мільйонів тонн кам’яного вугілля, що стало першим збільшенням запасів із 2019 року та найвищим із 2008 року. Незважаючи на пік у 2022 році, рівень залежності кам’яного вугілля від імпорту залишається нижчим для нафти та природного газу (обидва вище 97%).

У 2022 році Росія залишалася найбільшим постачальником кам'яного вугілля в ЄС з 24%, випереджаючи США (18%) і Австралію (17%). Однак після того, як у серпні 2022 року набула чинності заборона ЄС на імпорт кам’яного вугілля з Росії через агресійну війну проти України, імпорт з Росії впав до 27 мільйонів тонн у 2022 році. Це на 45% менше, ніж у 2021 році.

Попередні місячні дані свідчать про те, що у 2023 році виробництво та споживання вугілля в ЄС скоротилися до найнижчого зафіксованого рівня, досягнувши 274 млн тонн (-22% порівняно з попереднім роком) і 351 млн тонн (-23%) відповідно. З огляду на зменшення споживання вугілля більш ніж на 100 мільйонів тонн, це, здається, є одним із найбільших історичних щорічних скорочень палива в ЄС. У 2023 році Німеччина (37%) і Польща (27%) були основними споживачами вугілля в ЄС, займаючи майже дві третини.