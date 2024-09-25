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Мінцифри запустило безоплатне навчання з користування штучним інтелектом

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Мінцифри запустило безоплатне навчання з користування штучним інтелектом
За прогнозами МВФ, штучний інтелект вплине майже на 40% робочих місць у всьому світі
фото з відкритих джерел

Федоров: У Мінцифрі ми тримаємо ШІ у фокусі та плануємо впровадити його в ключові державні проєкти

Міністерство цифрової трансформації України спільно із Netpeak Group запустили безоплатний курс «Від початківця до експерта в ШІ (Штучному інтелекті - ред.)». Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Штучний інтелект — це тренд, який інтегрують уряди та великі технологічні компанії. ШІ стає геймченджером (змінює правила гри - ред.), як смартфони чи бездротовий інтернет декілька років тому. У Мінцифрі ми також тримаємо ШІ у фокусі та плануємо впровадити його в ключові державні проєкти й цифрові продукти», – йдеться у повідомленні.

За прогнозами Міжнародного валютного фонду, штучний інтелект вплине майже на 40% робочих місць у всьому світі, тому краще почати працювати з ним уже зараз, вважає Михайло Федоров. ШІ допоможе оптимізувати роботу та прискорити виконання рутинних завдань. 

«Разом з Netpeak Group запустили безоплатний курс «Від початківця до експерта в ШІ», на ньому навчитеся використовувати ШІ, щоб написати текст, створити зображення, розвʼязати математичну задачу тощо. Навчання на курсі відбувається на реальних кейсах – учасники створюють пісні, пишуть тексти, доглядають за рослинами та навіть ремонтують зламані прилади за допомогою штучного інтелекту», – заявив Михайло Федоров.

Долучитися до курсу можна за посиланням.

Нагадаємо, співзасновник Microsoft Білл Гейтс висловив думку, що штучний інтелект полегшить боротьбу зі зміною клімату. Гейтс вважає, що ШІ досі відігравав скромну роль у боротьбі зі зміною клімату. Проте технології зможуть значно спростити процес інновацій у цій сфері.

Також стало відомо, що влада Аргентини оголосила про плани використовувати штучний інтелект для «передбачення майбутніх злочинів» до їх здійснення. 

До слова, Болгарія стане першою у світі країною, яка проведе олімпіаду зі штучного інтелекту.

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Теги: правила продукти інтернет технології навчання Білл Гейтс штучний інтелект влада Михайло Федоров міністр

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