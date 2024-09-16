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Шанхай спіткав найсильніший тайфун за останні 75 років (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Шанхай спіткав найсильніший тайфун за останні 75 років (відео)
Жителям Шанхаю радять залишатися вдома через сильний дощ та вітер
фото: Hector Retamal

Аж 25 млн жителів Шанхаю опинились у полоні тайфуну «Бебінка»

Тайфун «Бебінка», який вранці 16 вересня досяг Шанхаю, розташованого на сході Китаю, став найсильнішим у місті з 1949 року, повідомляє центральне метеорологічне управління Китаю. У цей час максимальна сила вітру досягала 42 метри на секунду, пише Al Jazeera.

«Бебінка перевершила тайфун 4906 «Глорія» і став найсильнішим тайфуном, який досяг Шанхая, з 1949 року»,  – йдеться у повідомленні управління.

Очікується, що «Бебінка» продовжить рух на захід-північний захід зі швидкістю близько 25 кілометрів на годину, поступово послаблюючи інтенсивність, і в ніч на 17 вересня ослабне до тропічної депресії в районі стику провінцій Аньхой та Хенань.

Раніше центральне метеорологічне управління Китаю оголосило найвищий червоний рівень попередження у зв'язку з тайфуном.

Шанхайські аеропорти «Пудун» та «Хунцяо» у неділю після 20.00 (15.00 за київським часом) скасували всі рейси. Центральне телебачення Китаю повідомляло, що рейси призупинено до 14:00 понеділка (9:00 за Києвом). Припинив виконувати рейси також аеропорт міста Нінбо. Крім того, як повідомляв телеканал, рух пасажирських поїздів на деяких лініях залізниці дельти річки Янцзи припинено. Швидкісні дороги в Шанхаї перекриті або перебувають під контролем, на дорогах запроваджено обмеження швидкості руху 40 кілометрів на годину.

До слова, Польща вводить режим надзвичайного стану через повені.

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Теги: Пудун Китай дороги погода дощ аеропорт обмеження Шанхай

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