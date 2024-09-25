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Радбез ООН, домовленості Зеленського та атаки росіян: головне за ніч

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Радбез ООН, домовленості Зеленського та атаки росіян: головне за ніч
Головні новини за ніч
фото з відкритих джерел

Зеленський продовжив зустрічатися у США із лідерами світових країн

Володимир Зеленський виступив на засіданні Радбезу ООН та провів ряд зустрічей із світовими лідерами багатьох країн. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 25 вересня, щоб ви були в курсі головних подій.

Зеленський у США зустрівся із лідерами багатьох держав: з ким та про що вдалось домовитись

Під час свого візиту до Сполучених Штатів президент України Володимир Зеленський провів ряд зустрічей. Главі держави вдалось домовитись про тісну співпрацю із лідерами світових держав.

Зокрема, президент зустрівся з керівниками провідних американських енергетичних, фінансових і страхових компаній, адміністраторкою Агентства США з міжнародного розвитку Самантою Пауер та заступником держсекретаря США з управління та ресурсів Річардом Вермою. Також глава держави провів зустріч з: президентом Гватемали Бернардо Аревало, президентом Фінляндії Александром Стуббом, президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом. 

Зеленський зустрівся з Ердоганом та іншими політиками
Зеленський зустрівся з Ердоганом та іншими політиками
фото з відкритих джерел

Російські війська досягли околиць Вугледара, ситуація важка – ISW

Росіяни не перестають атакувати Вугледар та намагаються його оточити

Захоплення Вугледара навряд чи дасть російським військам якусь особливу оперативну перевагу для подальших наступальних операцій у західній частині Донецької області. Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

Зруйнований Вугледар
Зруйнований Вугледар
фото з відкритих джерел

Нічим не відрізняєтесь від нацистів: Сікорський жорстко поспілкувався з послом РФ в ООН

Росія скоює злочин геноциду, викрадаючи дітей на тимчасово окупованих українських територіях, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та порівняв росіян із нацистами часів Другої світової війни.

Атака на Запоріжжя: очільник ОВА повідомив про наслідки

24 вересня, вечері, у Запоріжжі пролунала серія вибухів. Вже відомо, що є постраждалі жителі та руйнації будівель.

Наслідки атаки на Запоріжжя
Наслідки атаки на Запоріжжя
фото з відкритих джерел

У Трампа неочікувано заперечили про плани зустрічі із Зеленським

У команді кандидата в президенти США Дональда Трампа заявили, що цього тижня політик не зустрінеться із українським президентом Володимиром Зеленським та повідомили, що така зустріч взагалі не планувалась. 

Білорусь готується до війни? Лукашенко зробив нову заяву

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна має бути спроможною відповісти на загрози, що походять від її супротивників, тому потрібно й надалі зміцнювати військовий потенціал.

Лукашенко готується до війни
Лукашенко готується до війни
фото з відкритих джерел

Також стало відомо, що над Землею пролетить рідкісна комета, яку можна побачити раз на 80 тис. років.

До слова, Трамп побоюється Росії та планує вийти із війни в Україні. Під час одного із мітингів у своїй передвиборчій кампанії кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що США були втягнуті у війну Росії проти України колишнім президентом Джо Байденом. 

Нагадаємо, Китай вперше в історії вивів у море всі свої авіаносці: The Telegraph назвала причину. 

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Теги: Запоріжжя Олександр Лукашенко Китай Дональд Трамп Володимир Зеленський Радбез ООН президент Вугледар

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