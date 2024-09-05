Китай припинив фінансування спільного з Росією вугільного проєкту через санкції

Обмеження пов'язані із санкціями проти Росії і китайські партнери побоюються, що питання не буде вирішено швидко

Фінансування проєкту з освоєння Зашуланського вугільного родовища припинилося



Російсько-китайський проєкт із освоєння найбільшого в Забайкаллі Зашуланського вугільного родовища залишився без фінансування через обмеження Китаєм транскордонних платежів із Росією. Про це заявив гендиректор холдингу «Эн+ Груп» Володимир Колмогоров на Східному економічному форумі, повідомляє The Moscow Times.

Розвитком проєкту займається компанія «Разрезуголь» – спільне підприємство «Эн+» та китайської China Energy Investment Corporation (CHN Energy), створене на паритетній основі.

Колмогоров зазначив, що обмеження пов'язані із санкціями проти Росії і китайські партнери побоюються, що питання не буде вирішено швидко. Однак він вважає «переборною» ситуацію, що склалася, і сподівається на продовження розвитку проєкту разом із китайськими партнерами.

«Разрезуголь» отримало ліцензію на Зашуланське родовище у 2014 році. Китайська Shenhua Group (тепер China Energy) називала проєкт, промислові запаси якого оцінювалися в 742 млн т, важливим кроком у реалізації китайсько-російської співпраці у вугільній сфері.

Однак, як пише видання, падіння цін на енергетичне вугілля знизило інтерес китайських компаній до подібної співпраці. В результаті освоєння Зашуланського родовища було поставлене на паузу, поки 2021 року власники не відновили процес затвердження проєктної документації.

Нагадаємо, російські компанії дедалі частіше зіштовхуються із затримками платежів та зростанням витрат на транзакції з китайськими партнерами. Проблема значно загострилася цього місяця. Так, у серпні на ситуацію вплинуло посилення вимог до дотримання міжнародних санкцій проти РФ. Своєю чергою, вимоги змінились після того, як США пригрозили Китаю вторинними санкціями за співпрацю з Росією. Тоді китайські банки, особливо державні, почали масово припиняти операції з російськими компаніями, зокрема, затримуючи платежі на мільярди юанів.

До слова, казахський банк припинив перекази через російську платіжну систему.