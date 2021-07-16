  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    Lufthansa має намір прискорити впровадження водню в авіаційному секторі

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Lufthansa Technik вивчить вплив водню на наземні процеси, що відбуваються з літаками - Lufthansa має намір прискорити впровадження водню в авіаційному секторі

    Lufthansa Technik вивчить вплив водню на наземні процеси, що відбуваються з літаками

    Фото: webvybory2012.ru

    Для цього списаний Airbus A320 буде переобладнаний в стаціонарну лабораторію

    Lufthansa Technik співпрацюватиме з Німецьким аерокосмічним центром, Центром прикладних авіаційних досліджень і аеропортом Гамбурга, щоб прискорити впровадження водню в авіаційному секторі, – повідомляє H2 View.

    Компанії протягом наступних двох років мають намір розробити і випробувати комплексні ремонтні та наземні процеси для водневої технології. Для цього списаний літак сімейства Airbus A320 буде переобладнаний в стаціонарну лабораторію на базі Lufthansa Technik в Гамбурзі. Практична реалізація концепції розпочнеться на початку 2022 року.

    Рідкий водень вже використовується великими виробниками літаків в якості засобу для виробництва екологічно чистого палива для майбутніх поколінь літаків. І мета досліджень, які будуть проводити Lufthansa Technik, Німецький аерокосмічний центр, Центр прикладних авіаційних досліджень і аеропорт Гамбурга – вивчення впливу використання рідкого водню на техобслуговування і наземні процеси.

    «Польоти з використанням водневої технології можливі тільки в тому випадку, якщо до цього підходить і наземна інфраструктура. Тут потрібно тісна координація, і ми раді можливості внести свій вклад в цей важливий проект – від питань зберігання та розподілу до процесу заправки. Цей проект дає нам можливість виявити і максимально використовувати ефекти синергії між газоподібним воднем, який використовується для заправки багажних тягачів, і рідким воднем для заправки літаків», – сказав генеральний директор аеропорту Гамбурга Міхаель Еггеншвілер.

    Читайте також:

    Теги: Німеччина літак аеропорт технології інфраструктура водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Lufthansa має намір прискорити впровадження водню в авіаційному секторі