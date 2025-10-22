Головна Гроші Бізнес
Питання боргів заважає всій енергетиці – ексзаступник міністра

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Борги на ринку електроенергії негативно впливають не лише на виробників і постачальників, а й на споживачів, оскільки унеможливлюють якісне надання послуг. Про це заявив віцепрезидент Energy Club, колишній заступник міністра енергетики Максим Немчинов.

«Ви знаєте, борги на ринку електричної енергії заважають усім. І навіть споживачам вони теж заважають. Можливо, не всі споживачі це розуміють, але вони їм заважають отримати якісну послугу, тому що в умовах постійного недофінансування, в умовах постійного дефіциту грошей, зрозуміло, що енергетикам важко надавати якісну послугу, за яку їм ще і не сплачують в повному обсязі. Тому питання боргів заважає дуже сильно, його треба вирішувати», – наголосив він.

За словами Немчинова, справедливість у цьому питанні – поняття відносне, однак з точки зору енергетиків позиція однозначна: якщо споживач отримав послугу, він має за неї заплатити.

«З точки зору енергетиків, які виробляють електричну енергію, її передають, розподіляють, доставляють її до конкретного споживача, звичайно, це буде справедливо, тому що вони хочуть отримати свої гроші врешті-решт. А можливо, у когось не вистачає грошей на сплату, є і такі ж у нас соціальні верстви населення, або хто зазнав атак нашого ворога, якісь пошкодження, і не має змоги, якісь підприємства, оплатити, – їм здається, що це несправедливо. Зараз війна і ми не можемо оплатити. Це така дискусія, яка не стосується ринкових умов, я би так сказав», – зазначив експерт.

Він підкреслив, що стабільна енергосистема можлива лише за умови фінансової дисципліни всіх учасників ринку.

«Я би все ж таки орієнтувався на те, що боргів бути не повинно. Якщо ти послугу отримав, якщо ти товар отримав, ти повинен за нього заплатити. А питання справедливості чи несправедливості – це питання з трошки іншого виміру. Якщо ви в майбутньому хочете отримувати електричну енергію, то, будь ласка, сплачуйте за неї, не допускайте боргів, інакше потім просто не буде кому вам її виробляти і постачати», – сказав Немчинов.

Раніше президентка аналітичного центру DIXI Group Олена Павленко заявила, що проблема боргів на ринку електроенергії залишається однією з найскладніших у секторі, проте її неможливо розв’язати без комплексної реформи.

Питання боргів заважає всій енергетиці – ексзаступник міністра
