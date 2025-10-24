Сонце замінить вугілля: експерти прогнозують енергетичну революцію

Сонячні панелі вже дають більше енергії, ніж вугілля

До середини XXI століття людство зможе повністю задовольняти свої потреби в електроенергії завдяки відновлюваним джерелам

Загальна потужність сонячної генерації подвоїлася в період з 2022 по 2024 рік, забезпечуючи цілих 7% світової електроенергії. За перші шість місяців 2025 року вітрова і сонячна енергетика спільно подолали історичний рубіж, уперше виробивши більше електроенергії, ніж вугілля, і зробивши поновлювані джерела ключовими. Про це пише видання New Scientist, передає «Главком».

У жовтні Міжнародне енергетичне агентство спрогнозувало, що до кінця десятиліття обсяги відновлюваної енергетики подвояться більш ніж удвічі, але, ймовірно, не досягнуть міжнародної мети потроїти потужності на той самий термін. За оцінками відомства, зміни в політиці США і складності інтеграції сонячної енергетики в енергосистеми заважають швидко збільшувати потужність альтернативних електростанцій.

Однак експерти енергетичного ринку впевнені, що до середини 21 століття і далі сонячна енергетика домінуватиме у світовому енергопостачанні. Як вважає співробітник британського аналітичного центру Ember Кінгсмілл Бонд, на той час люди отримуватимуть усю енергію з поновлюваних джерел, переважно від сонця. До 2100 року до 80% світового споживання електроенергії забезпечуватиметься сонячною енергією. Крім того, він очікує, що щонайменше 80% світового попиту на енергію задовольнятиметься за рахунок електрифікації.

Наразі політичні проблеми сповільнюють розвиток галузі, проте експерт упевнений, що врешті-решт уряди відкинуть суперечки і зосередяться на «зеленій» енергетиці.

«Людська природа – перетворювати енергію на речі, – каже Бонд. – Ми використовуємо енергію для всього. І ось, раптово, ми знайшли це дешеве й універсальне джерело енергії – звісно, ми розберемося з цим».

