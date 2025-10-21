Удар по енергооб'єкту Чернігівщини, атака на Харків: головне за ніч

Окупанти вдарили по енергооб'єкту на Чернігівщині

«Главком» зібрав головні події ночі проти 21 жовтня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Ворожі КАБи атакували Харків, окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Чернігівщини, Ростовщину атакували дрони, Білий дім розпочав демонтаж частини Східного крила, Сенат США відтермінував розгляд нового пакету санкцій проти Росії, Джо Байден завершив курс променевої терапії для лікування раку простати.

Атака на Харків

Російські війська завдали удару по Індустріальному району Харкова за допомогою керованих авіаційних бомб. Внаслідок вибухів постраждали мирні жителі, а також зазнали пошкоджень приватні будинки. Кількість постраждалих зросла до восьми осіб. Усі постраждалі отримують медичну допомогу.

Вибухи в Індустріальному районі пошкодили щонайменше 15 приватних будинків. В результаті ударів виникла пожежа на місці, але точна інформація про масштаби руйнувань ще уточнюється.

Удар по енергооб'єкту на Чернігівщині

Російські окупанти вкотре атакували Чернігівщину. Внаслідок ворожих обстрілів зазнала пошкоджень енергосистема в Чернігівській області. Північна частина Чернігівщини залишилася без електрики через чергову атаку на енергосистему області.

Міненерго додало, що наразі інформація про пошкодження та наслідки атаки уточнюється.

Через атаку знеструмлено Славутич. Очільник КОВА Микола Калашник зазначив, що системи водопостачання та водовідведення переведено на резервне живлення, теплопостачання закладів освіти та лікарні забезпечено, а пункти незламності готові до роботи.

Вибухи на Ростовщині

Ростовська область у Росії опинилась під масованою атакою дронів. За попередніми даними, у місті пролунали численні вибухи, а після вибухів місцеві зафіксували перші наслідки влучань.

За даними моніторингових каналів, у регіоні працювали сили ППО. Зокрема, вибухи лунали у місті Батайськ. Там фіксують наслідки влучань. Як пишуть місцеві канали, дрон впав на території житлової забудови.

Демонтаж Білого дому

Білий дім почав знесення частини Східного крила для будівництва нової бальної зали, яку ініціював президент Дональд Трамп. Про це повідомляє видання The Washington Post, публікуючи фотографії, на яких видно, як екскаватор зносить конструкцію будівлі.

За словами очевидців, процес триває у межах президентської резиденції. Спостерігачі зазначили, що звуки будівництва чули навіть у сусідніх будівлях, таких як Міністерство фінансів.

Відтермінування пакету санкцій проти Росії у Сенаті США

Сенат США вирішив відкласти розгляд законопроєкту про нові санкції проти Росії через запланований саміт президентів США та Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна у Будапешті.

Джон Тун заявив, що наразі вони натискають «кнопку паузи» і чекають на підсумки саміту, перед тим як ухвалити рішення щодо подальшого розгляду законопроєкту.

Лікування Байдена

Колишній президент США Джо Байден завершив курс променевої терапії для лікування раку простати, що є важливим етапом у його лікуванні, хоча це не означає завершення всього процесу. Як пише CBS News, про це повідомила прессекретарка колишнього президента США, зазначивши, що він «позвонив у дзвоник» після завершення кількатижневого курсу лікування в клініці Penn Medicine Radiation Oncology у Філадельфії.

Дочка Байдена, Ешлі, поділилася відео, на якому він дзвонить у дзвоник, з підписом: «Подзвонив у дзвоник! Дякуємо неймовірним лікарям, медсестрам та персоналу Penn Medicine. Ми дуже вдячні!».