На Житомирщині під час карантину побудували сонячну електростанцію нова енергія



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У Житомирській області відкрили сонячну електростанцію Фото: zt.gov.ua

Завдяки новій станції у селі Ігнатпіль створено більше 20 робочих місць

У селі Ігнатпіль Житомирської області 27 травня відкрито сонячну електростанцію потужністю 16 МВт. Про це повідомила Житомирська обласна рада.

Сонячну електростанцію розміщено на ділянці площею 26,5 га, а її відкриття стало можливим завдяки підтримці турецьких інвесторів: обсяг інвестиції для реалізації проєкту склав майже 13 мільйонів євро.

Будівництво СЕС почалося 1 квітня цього року, а закінчилося 25 травня.

Як повідомили у сільській раді, введення в дію нового підприємства дало змогу створити більш ніж 20 нових постійних робочих місць.

Заступник голови обласної ради Сергій Крамаренко зазначив, що саме розвиток альтернативних видів енергетики слугує підвалиною енергетичної незалежності нашої держави. «Але окрім цього, - вважає він, - це і розвиток малого й середнього бізнесу, нові робочі місця, наповнення місцевих бюджетів, а значить і економічний розвиток України».