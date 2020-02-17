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    Новини

    Одна з громад Хмельниччини побудує сім «альтернативних» електростанцій

    нова енергія
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    Одна з громад Хмельниччини побудує сім «альтернативних» електростанцій

    Чемеровецька громада вже отримала необхідні документи для будівництва шести сонячних і однієї вітрової електростанцій

    У Чемеровецькому районі Хмельниччини побудують шість сонячних електростанцій (СЕС) на 94 гектарах. Незабаром СЕС будуть зведені біля сіл Жердя, Красноставці, Бережанка та Шидлівці, ще одну побудують поблизу райцентру, пише Ecotown.

    Загалом у Чемеровецькій селищній територіальній громаді виділили 122 га для будівництва сонячних електростанцій та вітропарку.

    У селі Слобідка-Смотрицька вже запустили в роботу сонячну електростанцію площею 19 га, на черзі – ще шість.

    Крім СЕС, у громаді побудують вітроелектростанцію поблизу села Антонівка. На території площею 9 га мають намір встановити сім вітряків.

    Наразі отримані необхідні документи.

    Нагадаємо, українські виробники «зеленої» електроенергії цього місяця отримали від держави майже 0,5 млрд грн.

    електроенергія альтернативна енергетика
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