Південна Корея прийняла водневу стратегію на період до 2040 року нова енергія



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Автомобіль на паливних елементах Hyundai Nexo заправляється воднем Фото: hyundainews.com

Водень розглядається як двигун економічного зростання

Згідно зі стратегією побудови водневої економіки, до 2040 року в Південній Кореї буде вироблено 6,2 мільйона електромобілів на паливних елементах і побудовано 1200 водневих заправних станцій, - повідомляє H2 View.

Уряд Південної Кореї розглядає водень як новий двигун економічного зростання і центральний елемент довгострокового переходу країни до низьковуглецевої економіки.

За оцінками Корейського інституту економіки енергетики, обсяг водневої галузі в Південній Кореї в даний час складає $12 млрд. За прогнозами, до 2030 року цей показник майже подвоїться - до $21,3 млрд. Передбачається, що річний обсяг виробництва водню до 2040 року складе 5,3 млн тонн (зараз виробляється близько 130 тис тонн).

Ціна на водень на автозаправних станціях країни коливається зараз від 5,7 до 7,1 доларів за кілограм. Уряд планує знизити цей показник до 4,8 долара за кілограм до 2022 року і до 2,4 долара за кілограм - до 2040 року.

У найближчій перспективі, до 2022 року, Південна Корея планує випустити 80 тис автомобілів, що працюють на водневих паливних елементах і побудувати 300 водневих заправних станцій. У цьому році буде введено в експлуатацію 40 станцій.