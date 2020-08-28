Rolls-Royce створила відділ по розробці водневих технологій

Rolls-Royce створила відділ по розробці водневих технологійнова енергія
Rolls-Royce націлився на нове водневе майбутнє
Підрозділ Power Lab займеться паливними елементами
Компанія Rolls-Royce створила новий організаційний підрозділ Power Lab, який зосередиться на розробці нових технологій для морського і інфраструктурного секторів компанії, з упором на системи водневих паливних елементів, а також на виробництво і впровадження синтетичного палива, - повідомляє Fuelsandlubes.com.
Новий підрозділ Rolls-Royce очолив доктор Пітер Риггер, який раніше очолював відділ досліджень і технологій компанії. Одне із завдань, над якими працюватимуть фахівці Power Lab - виробництво і використання палива на основі відновлюваних джерел енергії (Power-to-X).
«Ми поставили перед собою завдання - створення нових двигунів з нульовим викидом вуглекислого газу і розробка енергетичних рішень, які підтримують кліматично нейтральне майбутнє. Power Lab - важлива віха на нашому шляху», - сказав генеральний директор Rolls-Royce Power Systems Андреас Шелл.