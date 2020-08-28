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    Rolls-Royce створила відділ по розробці водневих технологій

    нова енергія
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    <p>Rolls-Royce націлився на нове водневе майбутнє</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Rolls-Royce створила відділ по розробці водневих технологій

    Rolls-Royce націлився на нове водневе майбутнє

     

    Фото: thecarexpert.co.uk

    Підрозділ Power Lab займеться паливними елементами

    Компанія Rolls-Royce створила новий організаційний підрозділ Power Lab, який зосередиться на розробці нових технологій для морського і інфраструктурного секторів компанії, з упором на системи водневих паливних елементів, а також на виробництво і впровадження синтетичного палива, - повідомляє Fuelsandlubes.com

    Новий підрозділ Rolls-Royce очолив доктор Пітер Риггер, який раніше очолював відділ досліджень і технологій компанії. Одне із завдань, над якими працюватимуть фахівці Power Lab - виробництво і використання палива на основі відновлюваних джерел енергії (Power-to-X). 

    «Ми поставили перед собою завдання - створення нових двигунів з нульовим викидом вуглекислого газу і розробка енергетичних рішень, які підтримують кліматично нейтральне майбутнє. Power Lab - важлива віха на нашому шляху», - сказав генеральний директор Rolls-Royce Power Systems Андреас Шелл.

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