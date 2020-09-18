  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Розробляється воднева система для танкерів

    нова енергія
    • Розсилка
    <p>Нафтоналивні танкери скоро стануть більш екологічними</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Розробляється воднева система для танкерів

    Нафтоналивні танкери скоро стануть більш екологічними

     

    Фото: neftegaz.ru

    Морська воднева система буде представлена вже через три роки

    Суднобудівна компанія TECO і інженерна компанія AVL List підписали нову угоду, в рамках якої вони приступлять до розробки водневих паливних елементів, спеціально створених для великотоннажних суден. Зокрема, рудовозів і танкерів, - повідомляє H2 View

    За трирічною угодою, першу водневу рухову установку, розроблену для використання у важких морських умовах, компанії сподіваються випустити на ринок через три роки. 

    «Для нас просто немає кращого партнера, ніж AVL List, оскільки ми прагнемо вирішити одну з основних екологічних проблем нашого часу. З огляду на, що обсяг морських перевезень з 2015 по 2050 рік, за загальним очікуванням, потроїться, необхідно скорочувати викиди вуглецю в судноплавної галузі», - заявив генеральний директор TECO Торі Енгер.

    ринок водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies