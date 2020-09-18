Розробляється воднева система для танкерів нова енергія



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Нафтоналивні танкери скоро стануть більш екологічними Фото: neftegaz.ru

Морська воднева система буде представлена вже через три роки

Суднобудівна компанія TECO і інженерна компанія AVL List підписали нову угоду, в рамках якої вони приступлять до розробки водневих паливних елементів, спеціально створених для великотоннажних суден. Зокрема, рудовозів і танкерів, - повідомляє H2 View.

За трирічною угодою, першу водневу рухову установку, розроблену для використання у важких морських умовах, компанії сподіваються випустити на ринок через три роки.

«Для нас просто немає кращого партнера, ніж AVL List, оскільки ми прагнемо вирішити одну з основних екологічних проблем нашого часу. З огляду на, що обсяг морських перевезень з 2015 по 2050 рік, за загальним очікуванням, потроїться, необхідно скорочувати викиди вуглецю в судноплавної галузі», - заявив генеральний директор TECO Торі Енгер.