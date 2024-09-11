США виділять $700 млн на гуманітарну та енергетичну допомогу Україні

За словами Блінкена, $325 млн буде спрямовано на зміцнення української енергосистеми

США допоможуть Україні відремонтувати енергогенеруючі потужності, забезпечити резервне живлення та посилити фізичну безпеку енергетичної інфраструктури

Сполучені Штати Америки нададуть Україні фінансову підтримку в розмірі понад $700 млн. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Як зазначив Блінкен, частина допомоги ($325 млн) буде спрямована на зміцнення енергосистеми, яку Росія неодноразово піддавала ударам напередодні очікуваної важкої зими.

Загалом фінансування США допоможе Україні відремонтувати та відновити українські енергогенеруючі потужності, забезпечити резервне живлення в надзвичайних ситуаціях та посилити фізичну безпеку енергетичної інфраструктури.

Водночас близько $290 млн підуть на фінансування програм забезпечення продовольством, водою, житлом, охороною здоров'я та освітою для українців, які потребують допомоги в країні, та біженців за її межами. Натомість решту допомоги ($102 млн) буде спрямовано на заходи з розмінування.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі оголосив про надання Україні нового пакета допомоги, вартість якого становить понад $780 млн.

Як відомо, сьогодні, 11 вересня, до Києва прибули держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Раніше повідомлялося, що Ентоні Блінкен та Девід Леммі зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським та іншими посадовцями.

До слова, міністр оборони Джон Гілі вважає, що чим довше українські сили зберігатимуть свої позиції на Курщині, тим більше це вибиватиме із колії російського диктатора Володимира Путіна. Гілі надав Палаті громад нову інформацію про війну в Україні, включаючи подробиці оборонної операції України в Курській області РФ та прокоментував хід війни з РФ.